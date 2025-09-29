El Ontinyent 1931 pierde contra el Jove Español y sigue sin conocer la victoria esta temporada

No acaban de funcionar los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación, que encadenan resultados negativos en este inicio de liga. El sábado el Atzeneta cayó en su visita al Torrellano tras una mala primera parte y el Ontinyent 1931 se vio superado por un Jove Español que jugó durante muchos minutos en inferioridad.

Tras dos partidos jugados en casa, los de Fran Giménez viajaron para medirse al Torrellano. El técnico atzenetero introdujo cambios significativos en su once para darle la vuelta a la mala dinámica de resultados. En los primeros diez minutos de juego hubo intercambios de golpes, con llegadas para los dos equipos, pero el Atzeneta no se encontraba cómodo. En el minuto 21 llegó el primer gol del Torrellano: a la salida de un córner y tras varios rebotes, Mellado empujó el balón al fondo de la red (1-0). Sin tiempo para la reacción, llegó el segundo gol local: buena jugada por banda derecha para servir un balón al punto de penalti, donde apareció Raúl Ruiz para poner el segundo (2-0). Con un Atzeneta sin buenas sensaciones y un Torrellano con ventaja notable en el marcador, bajó el ritmo del partido y, sin apenas más ocasiones, se llegó al descanso.

El conjunto taronja hizo movimientos en el entretiempo y mejoró su imagen para buscar el gol que le abriera la posibilidad de sacar algo positivo de tierras alicantinas. Los de Frangi tuvieron sus ocasiones y el Torrellano pudo ampliar distancias, pero una buena intervención de Ferri lo evitó. En los últimos veinte minutos de juego, el Atzeneta jugó con un hombre más tras la expulsión de Amos, pero no fue suficiente para tumbar el muro local. Tercera derrota consecutiva para el Atzeneta, que buscará con urgencia la victoria el próximo sábado contra el Recambios Colón.

El Ontinyent 1931 en el partido contra el Jove Español. / Ontinyent 1931 CF

El Ontinyent 1931 cerró la jornada del sábado en su visita al Jove Español con la intención de conseguir buenas sensaciones e intentar sumar la primera victoria de la temporada. No hubo apenas tiempo para tantear el terreno: a los ocho minutos ya mandaba el Jove en el marcador. Montejo, con un espectacular remate de cabeza, batió a Vivó para abrir el electrónico (1-0). A pesar del duro mazazo, el Ontinyent 1931 vio cómo podía cambiar el partido a su favor. En el minuto diez, el portero local Adrián fue expulsado por coger el balón con las manos fuera del área. Parecía que los de Roberto Bas pudieran aprovechar esos minutos de juego con alguna llegada de peligro, pero en el minuto 25 volvió a aparecer Montejo para hacer subir el segundo al marcador. El ariete del conjunto alicantino ganó un balón a la espalda de la defensa y, con mucha calidad, anotó el segundo tanto (2-0). Desde ese momento hasta el descanso se repartieron las ocasiones entre ambos conjuntos, pero el marcador no se movió.

Tras el paso por los vestuarios, los blanc-i-negres salieron enchufados y Pedro Sempere rozó el gol con un remate de espuela. Parecía que podía llegar la reacción ontinyentina, pero lo que llegó fue la sentencia local. Volvió a aparecer Montejo para firmar su hat-trick (3-0). En ese momento, el Jove tuvo claro que tenía que parar el ritmo del partido y tiró de oficio con interrupciones constantes, dadas también por la fatiga de jugar en inferioridad. En el minuto setenta y uno, el Ontinyent 1931 recortó distancias en el marcador desde los once metros con una buena ejecución de Oca. Los de la capital de la Vall d’Albaida lo intentaron; incluso llegó el gol de Sempere, que fue invalidado por manos. Los locales amarraron el resultado y el Ontinyent 1931 sumó una nueva derrota. El próximo fin de semana buscarán la reacción en casa frente al Alzira.