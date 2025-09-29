Ontinyent concede siete galardones por el 9 d'Octubre

El expresidente de la Societat de Festers, Vicent Pla; el exdirector general de Caixa Ontinyent, Vicent Penadés, la investigadora y cantante Consol Rico; el artista Dulk, la asociación Inclou-TEA, la Sociedad de Cazadores La Fontana y el bioquímico Juan Ureña a título póstumo. Estos son los nombres de las personas y asociaciones que este año serán reconocidas por el Ayuntamiento de Ontinyent en el marco de los Premios 9 d'Octubre.

Los galardones han sido elegidos por consenso entre el alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, y todos los grupos municipales, quienes han felicitado a las personas y entidades “por su dedicación y aportación a la sociedad”.

Vicent Pla, festero desde 1988 y presidente de la Festers entre 2018 y 2024, culminó con su equipo la declaración de las Fiestas de Moros y Cristianos como Fiesta de Interés Turístico Internacional, hito histórico para Ontinyent. Vicent Penadés, que acaba de jubilarse como director de Caixa Ontinyent, ha desarrollado más de cuatro décadas de trayectoria en esta entidad financiera, superando la crisis financiera de 2008 e impulsando la transformación tecnológica y social de la entidad. Ha sido clave en la expansión del Campus Universitario de Ontinyent y en el impulso a la creación de la futura Facultad de Veterinaria.

Consol Rico ha compaginado docencia e investigación en el ámbito musical con una intensa actividad como intérprete y divulgadora de la tradición musical valenciana. Ha sido sibil·la del Canto de Sibila durante dos décadas y ha publicado varios estudios sobre música antigua y pedagógica.

Reconocidos internacionalmente

El artista ontinyentí Dulk, reconocido internacionalmente, ha llevado su universo creativo desde el arte urbano a museos y ciudades de todo el mundo. Comprometido con el medio ambiente, ha colaborado con National Geographic y Ontinyent disfruta de su obra en exposiciones y murales emblemáticos como el del Centro Comercial El Telar.

Inclou-TEA, entidad creada por un grupo de familias el 2015, trabaja por la inclusión de las personas con autismo. Ha impulsado la consecución de aulas específicas en Ontinyent y del futuro centro para la autonomía personal, además de desarrollar formación, sensibilización y apoyo a familias y docentes.

Por su parte, la Sociedad de Cazadores La Fontana celebra su Centenario con más de 600 socios y un trabajo constante por la conservación del entorno, la repoblación de especies y la promoción de la tradición cinegética.

Finalmente, el bioquímico Juan Ureña, fallecido prematuramente en 2023 a los 41 años, destacó como investigador en neuroinflamación y alcoholismo en el Centro Príncipe Felipe de València. Vinculado siempre a Ontinyent, también fue futbolista y festero, dejando una profunda huella personal y humana.