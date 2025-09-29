La RunCáncer de Xàtiva bate un nuevo récord de recaudación

La RunCáncer que se celebró el pasado domingo 28 de septiembre en Xàtiva batió un nuevo récord, con la recaudación de 11.720 euros que se destinarán a la investigación contra la enfrmedad.

La carrera de 6,5 kilómetros por las calles de Xàtiva reunió a más de 2.300 participantes súper solidarios. Los vencedores en clave deportiva fueron David Cháfer en la categoría masculina y Sandra Murcia en la femenina, con un tiempo de 22:43 y 25:57, respectivamente. Un total de 222 corredores cruzaron la meta solidaria de la carrera de Xàtiva contra el Cáncer.

Las carreras de RunCáncer volverán el próximo fin de semana con L’Olleria contra el Cáncer (día 4), que albergará su tradicional marcha y su esperada carrera.

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación ‘la Caixa’, ha despedido el mes de septiembre con cifras de récord reuniendo en un solo súper fin de semana a 10.000 personas que sumaron cerca de 50.000 euros en dos jornadas con un inmejorable ambiente.

Proyectos de investigación

El 100% de la recaudación se destina a financiar proyectos de investigación en cáncer que cada año se impulsan desde Contra el Cáncer en Valencia. Las ayudas, que pueden prolongarse hasta cuatro años y suponen 88.000 euros cada una (22.000 euros por año), buscan que jóvenes investigadores predoctorales puedan desarrollar sus proyectos científicos en centros de referencia en Valencia. Pues en un solo fin de semana ya se ha logrado reunir más del 50% de lo que supone financiar una de estas becas.

Por el momento ya van acumulados más de 293.000 € que servirán para la investigación de esta enfermedad que a todos nos toca de cerca.