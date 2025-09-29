El temporal ya deja casi 200 litros en Pinet y provoca daños en una obra municipal

Aunque en casi todos los municipios de la Vall d'Albaida el temporal está dejando -de momento- registros muy moderados de lluvias, Pinet es una excepción.

Esta pequeña población de 148 habitantes pegada a la Safor lleva recogidos 187 litros por metro cuadrado desde el inicio de la jornada y hasta las 14 horas. Según la red de observatorios de Avamet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se trata de uno de los puntos con mayor intensidad de precipitaciones en lo que va de temporal.

El alcalde de Pinet, Gonzalo Català, explica que las lluvias han descargado con fuerza y de manera constante desde las 6 de la mañana, si bien apunta como única incidencia más relevante el derribo del margen de una nueva calle en obras que se está abriendo en la localidad, en el marco del proyecto de urbanización de la prolongación de la calle Sant Pere, financiado por la Diputación de Valencia. Las lluvias han tumbado un muro.

El margen derribado por las lluvias en las obras de prolongación de una calle en Pinet. / G.C.

Desde el ayuntamiento están muy pendientes de la evolución del temporal.

En Pinet comienza el barranco que atraviesa Benicolet y va a parar al río Vernissa, afluente del Serpis, con lo que toda el agua descargada realizará este camino.

Alerta naranja en la Costera, la Canal y la Vall

En la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, donde la alerta decretada por Emergencias es de color naranja, el temporal ha dejado de momento escasas precipitaciones. Por precaución, el Ayuntamiento de Xàtiva ha prohibido el paso a instalaciones deportivas al aire libre, jardines públicos y parques infantiles, a tiempo que ha cerrado el castillo y el acceso por carretera a partir de ese domingo a las 22 horas.

Los ayuntamientos de la Llosa de Ranes, Bellús, Benigànim, l'Alcúdia de Crespins, Canals, l'Olleria, Agullent, Navarrés, Barxeta, Montaverner, Moixent, Albaida, Benicolet o Quatretonda han suspendido la actividad en todos sus centros docentes, ya sea escuelas infantiles, colegios o institutos.