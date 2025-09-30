Anna reconoce a 4 asociaciones y entidades locales por el 9 de Octubre

El Ayuntamiento de Anna ha anunciado a los galardonados de los III Premios 9 d’Octubre, unos reconocimientos que ponen en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso de las entidades que contribuyen a mantener vivas las tradiciones, el deporte y la cohesión social en el municipio.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre a las 20 horas en la Sala Árabe del Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón de Anna. Tras la entrega, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de música festera a cargo de los músicos de la Sociedad Musical Nueva Artística de Anna.

En esta tercera edición, los premiados son:

Asociación Cultural Moros y Cristianos de Anna, por engrandecer cada año la historia cultural y festiva del municipio, siendo motor y referente de una tradición que enorgullece a todo el pueblo.

Asociación Taurina "La Rabassa", por mantener viva la Semana Taurina como seña de identidad del pueblo valenciano y annero, protegiendo nuestras raíces y dotando de autenticidad unas fiestas que forman parte de la memoria colectiva.

Club de Frontenis de Anna, por su excelente temporada deportiva, culminada con un merecido ascenso de categoría, que es reflejo del esfuerzo y la constancia de sus integrantes.

Hogar Residencia "El Jesús", en su 25º aniversario, por haber creado un verdadero hogar para tantos jóvenes, convirtiéndose en familia y en parte esencial de la vida social de Anna.

El alcalde de la localidad, Miguel Marín, ha destacado el valor de estos premios como un reconocimiento colectivo: “Estos galardones son un homenaje a la entrega y al esfuerzo que nuestras asociaciones y entidades demuestran día a día. Gracias por engrandecer a Anna y hacer que nuestras calles, nuestras fiestas y nuestro deporte sean reflejo del orgullo de todo un pueblo”.

El Ayuntamiento de Anna ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este acto de reconocimiento y celebración, que coincide con la festividad del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.