Anna reconoce a 4 asociaciones y entidades locales por el 9 de Octubre

La Asociación Cultural Moros y Cristianos de Anna, la Asociación Taurina “La Rabassa”, el Club de Frontenis de Anna y el Hogar Residencia “El Jesús" reciben este año el galardón de manos del ayuntamiento

Uno de los actos de las últimas fiestas de Moros y Cristianos en Anna.

Uno de los actos de las últimas fiestas de Moros y Cristianos en Anna. / Junta Moros y Cristianos Anna

Redacción Levante-EMV

Anna

El Ayuntamiento de Anna ha anunciado a los galardonados de los III Premios 9 d’Octubre, unos reconocimientos que ponen en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso de las entidades que contribuyen a mantener vivas las tradiciones, el deporte y la cohesión social en el municipio.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre a las 20 horas en la Sala Árabe del Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón de Anna. Tras la entrega, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de música festera a cargo de los músicos de la Sociedad Musical Nueva Artística de Anna.

En esta tercera edición, los premiados son:

  • Asociación Cultural Moros y Cristianos de Anna, por engrandecer cada año la historia cultural y festiva del municipio, siendo motor y referente de una tradición que enorgullece a todo el pueblo.
  • Asociación Taurina “La Rabassa”, por mantener viva la Semana Taurina como seña de identidad del pueblo valenciano y annero, protegiendo nuestras raíces y dotando de autenticidad unas fiestas que forman parte de la memoria colectiva.
  • Club de Frontenis de Anna, por su excelente temporada deportiva, culminada con un merecido ascenso de categoría, que es reflejo del esfuerzo y la constancia de sus integrantes.
  • Hogar Residencia “El Jesús”, en su 25º aniversario, por haber creado un verdadero hogar para tantos jóvenes, convirtiéndose en familia y en parte esencial de la vida social de Anna.

El alcalde de la localidad, Miguel Marín, ha destacado el valor de estos premios como un reconocimiento colectivo: “Estos galardones son un homenaje a la entrega y al esfuerzo que nuestras asociaciones y entidades demuestran día a día. Gracias por engrandecer a Anna y hacer que nuestras calles, nuestras fiestas y nuestro deporte sean reflejo del orgullo de todo un pueblo”.

El Ayuntamiento de Anna ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este acto de reconocimiento y celebración, que coincide con la festividad del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

