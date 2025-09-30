Benigànim instalará cámaras de seguridad y placas solares en el polígono con una inversión de 282.190 euros

Benigànim mejorará la seguridad y la eficiencia energética del polígono industrial Les Foies con la instalación de cámaras de seguridad y una planta solar fotovoltaica de autoconsumo, así como la implantación de un sistema de gestión de residuos, con la nueva ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, Ivace, que ha subvencionado la actuación con 262.080 euros, que aportará en dos anualidades, este 2025 (57.629 euros) y en 2026 (204.451 €). La inversión total prevista, tras la licitación de la obra, asciende a 282.191, y el ayuntamiento aportará los 20.110 euros restantes.

Marquesina de la parada de autobús del polígono Les Foies de Benigànim que será sustituida. / Levante-EMV

La obra, con un plazo de ejecución de 6 meses, prevé solucionar los problemas de vigilancia que arrastra el área industrial, así como paliar el alto consumo de energía eléctrica en el alumbrado público existente. La actuación también tratará de corregir las zonas y calles del polígono con asfalto en mal estado, dotar a la zona de un sistema de gestión de residuos, así como sustituir las marquesinas deterioradas de las paradas de autobús y dotar de zonas verdes el área industrial, situada junto a las carreteras CV-611 y CV-612 de la localidad de la Vall d’Albaida.

La actuación contempla la instalación de 18 cámaras de vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local, en circuito cerrado. Las cámaras de seguridad se instalarán en las farolas existentes y enviarán y recibirán información a través de la instalación de alumbrado público, detalla la memoria del proyecto. En cuanto a la instalación solar fotovoltaica, se ubicará en la cubierta del almacén municipal situado en el mismo polígono, que dotará de energía eléctrica al alumbrado público de todo el polígono. Se montarán 60 módulos fotovoltaicos con una potencia total de 30 kWn.

La obra contempla también la sustitución de las dos marquesinas de las paradas de autobús que existen en el acceso al polígono Les Foies, una en la calle Ronda Rodat esquina con calle Morerales; y la otra se encuentra en la avenida Vicent Boluda. El objetivo de esta renovación es fomentar la movilidad urbana a través de transporte público.

Para mejorar la gestión de los residuos de las industrias del polígono Les Foies, la actuación prevista plantea la instalación de una isla de reciclaje con cinco fracciones. La isla se ubicará en la avenida Balneari de Bellús, en la zona de aparcamiento. También se implantará un sistema que permitirá la identificación correcta de los códigos LER de los residuos generados y la determinación de los tratamientos más adecuados a cada tipo de residuos, y que facilite a las empresas la información suficiente sobre la gestión y tratamiento de los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, señala el proyecto.

Espacio que se adecuará como zona verde en el polígono de Benigànim. / Levante-EMV

Respecto a la mejora de las zonas verdes, el proyecto prevé la plantación de nuevas especies vegetales y la mejora del sistema de riego con la implantación del riego por goteo, para mejorar las áreas de descanso y ocio y que resulten más útiles para los trabajadores de la zona. La mejora de la imagen paisajística del polígono se completará con un circuito deportivo en una de las zonas ajardinadas.

La actuación en el polígono industrial Les Foies de Benigànim se completará con un reaslfatado de diversas calles en mal estado. Así, se ejecutará una nueva capa de asfaltado en la calle Camí Albaida, una vía que desemboca en dos de los accesos al polígono y uno de ellos no se utiliza actualmente debido, precisamente, al mal estado en que se encuentra, por el paso de tráfico pesado.