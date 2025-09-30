Los desembalses de Bellús salvan el riego y el caudal del río Albaida durante todo el año

El intrincado sistema de esclusas que, a lo largo de un recorrido 6 kilómetros, suministra el riego a 50.000 hanegadas de cultivos agrícolas de la Costera y la Ribera Alta a través de cinco acequias dependientes del río Albaida, obliga a los comuneros a estar perfectamente coordinados para garantizar que el agua llegue a todos los bancales, la inmensa mayoría de los cuales se riegan por inundación y necesitan un caudal importante para mantenerse.

En mayo de 2024, las comunidades de regantes que se nutren del Albaida se quedaron abruptamente sin suministro de agua tras ordenar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el cierre de las compuertas de las acequias como consecuencia del secado de los últimos tramos del cauce, en un año de alarmante escasez de precipitaciones. Este suceso dio pie a una negociación entre el organismo de cuenca y los comuneros que cristalizó en una serie de compromisos.

En este 2025, ninguna parte del río ha llegado a quedarse seca en todo el verano y el caudal ecológico mínimo exigido se ha cumplido con creces durante la mayor parte del tiempo, una circunstancia que los regantes atribuyen en buena medida a la gran cantidad de agua que, periódicamente, se ha ido desembalsando del pantano de Bellús, muy superior a la de años precedentes. El síndic de la acequia la Vila y portavoz de las comunidades del Albaida, Salvador Agustí, ha querido por ello expresar un agradecimiento público a la CHJ y a su presidente: "nos han ayudado mucho: hemos podido regar bien durante todo el verano y tener bastante agua para tirar del último azud al río y de ahí conectar con el Xúquer", subraya Agustí, que también remarca el esfuerzo de los propios agricultores para cumplir el acuerdo.

El incremento del agua desembalsada procedente de Bellús era una de las reivindicaciones trasladadas desde las organizaciones agrarias para compatibilizar las demandas de riego con el mantenimiento del caudal ecológico del río.

En las últimas semanas, los regantes habían comenzado a experimentar dificultades para garantizar el reparto demandado por cada acequia por la regresión de los acuíferos y la falta de lluvias. El pantano de Bellús, cuya función es la laminación de avenidas, se ha ido vaciando y ya se encuentra bajo mínimos, al 19% de su capacidad, con tal de poder absorber posibles episodios torrenciales. "En una semana que no nos han tirado agua ya nos hemos visto con el agua al cuello", advierte Agustí.

En cualquier caso, el síndic de la Vila pronostica que, si se cumple la previsión de lluvias de esta semana, "tenemos el año salvado". En caso contrario, continúa, "necesitaríamos que se tire un poco más de agua del embalse, porque el acuífero no da cuello". El portavoz de los regantes del río Albaida recalca que, en algunos momentos, se ha cumplido "diez veces más con el caudal ecológico que teníamos asignado", al arrojar al cauce del río los excedentes de riego para que el mismo "se mantenga vivo". "Si tuviéramos el agua de este año siempre estaríamos salvados. El año pasado costaba una barbaridad regar un bancal: podías estar cuatro horas para cinco hanegadas y regábamos hasta por las noches", apunta Agustí.

Control de caudales

En el puente de Manuel existe una estación de aforo que permite a la CHJ conocer con precisión el caudal ecológico que tiene el río Albaida en cada momento. Un incumplimiento puede derivar en denuncias y apercibimientos para los regantes. Ante el secado de algunos tramos en 2024, el organismo de cuenca pidió a los regantes "racionalizar" el uso del agua y les emplazó a utilizar una aplicación informática de acceso remoto que monitoriza de manera continua el caudal de los ríos de la Demarcación, permitiendo un mejor control de las derivaciones.

Las comunidades de riego vinculadas al Albaida anunciaron la contratación de una persona encargada de gestionar la información en tiempo real del volumen de recursos que tiene el cauce, de cara abrir y cerrar las compuertas en la última acequia del río. Pero los regantes echan en falta la presencia de jóvenes que controlen esta tecnología y ayuden a modernizar el sistema.