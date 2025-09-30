Investigan una agresión a un guardia de seguridad en un supermercado de Ontinyent

Ocurrió ayer, sobre la una del mediodía. Un guardia de seguridad que se encontraba en su turno de trabajo del supermercado de la cadena Family Cash que está emplazado en la Avenida del Textil de Ontinyent sufrió una agresión. Los hechos fueron denunciados a las fuerzas de seguridad y hasta el lugar de los hechos se trasladaron varias patrullas de la Policía Local de Ontinyent y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

El CNP se hizo cargo de las diligencias para aclarar lo ocurrido. La víctima relató que había sido agredida y que el presunto auto del ataque se había marchado del lugar. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que hay una investigación abierta para dilucidar lo ocurrido: "De momento no hay detenidos. Todo pasó ayer, sobre la una del mediodía. Nos llegó un aviso alertando sobre una agresión a un vigilante de seguridad de un local por parte de un varón. Al parecer, las lesiones sufridas son leves. Se realizaron varias batidas por la zona sin éxito y agentes de la Policía Judicial de Ontinyent se han hecho cargo de la investigación de los hechos".

De momento, no se han hecho públicas las causas de lo sucedido. La víctima presentó una descripción del atacante y la Policía Nacional está realizando pesquisas para dar con su paradera.

