El Ontibasket organiza la primera liga femenina de 3x3 en Ontinyent
El club de la capital de la Vall d’Albaida presenta esta competición y la liga masculina, que llega a su séptima temporada
El club Ontibasket de Ontinyent prepara la organización de la liga de baloncesto 3x3 que lleva a cabo cada año y que en esta edición alcanzará la séptima temporada, una competición masculina a la que ahora se le suma una liga femenina de 3x3, la primera que se celebra en la ciudad. La presentación de las ligas masculina y femenina de 3x3 tendrá lugar este próximo jueves en la sala de prensa del polideportivo municipal de Ontinyent.
El Ontibasket ha destacado la organización de la liga femenina. “Estamos orgullos de anunciar la primera liga femenina de 3x3 en Ontinyent, donde las chicas podrán jugar una competición similar a la de los chicos y donde podrán disfrutar del mismo programa y actividades de la liga”.
Por su parte, la liga 3x3 masculina vivirá su séptima temporada. Esta competición está considerada como “la primera liga 3x3 Fiba creada en España y que un año más está repleta de sorpresas, con equipos y jugadores nuevos”, remarcan desde el club ontinyentí. Participarán equipos de Canals, Xàtiva, Benigànim, l’Olleria y Albaida, además de equipos de Ontinyent, “sumando caras nuevas que subirán aún más el nivel, como jugadores que han jugado en nacional o Tercera Feb la temporada pasada”, subraya el club organizador.
La liga 3x3 de Ontibasket está dividida en dos partes: una liga de invierno y otra de verano. La liga de invierno, que comienza en octubre, incluye la competición de liga, Play off, Supercopa y Copa. La liga de verano contará con las competiciones de liga, Play off, All Star y Street Basket Night.
Además, el Ontibasket también llevará a cabo el “Ontimanager”, donde los usuarios podrán jugar con los jugadores y crear sus propios equipos para conseguir premios, señalan.
Circuito escolar
El Ontibasket también organizará una nueva edición del Circuito Escolar 3x3 Ontinyent, que se celebra en los diferentes centros educativos de la ciudad y que este año incorpora una parada más que la edición pasada. El circuito comienza el próximo sábado, con la primera parada del Circuito Escolar que se disputará en el colegio Lluís Vives. El evento deportivo formará parte de las actividades de las fiestas del barrio del Llombo de Ontinyent, barrio donde se ubica este colegio público. Así, el próximo sábado tendrá lugar la primera competición para los jugadores y jugadoras que realizan las actividades extraescolares de los colegios.
El Circuito Escolar 3x3 Ontinyent 2025 contará con un total de ocho paradas, que se celebrarán en los colegios Lluís Vives, La Concepción, Martínez Valls, San José, Bonavista, La Solana, Carmelo Ripoll y la parada final se llevará a cabo en el polideportivo municipal. Las ocho paradas suponen una más que el año pasado, que contó con siete, aunque con las mismas categorías, desde querubines hasta la categoría alevín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Empieza la cancelación de clases para el martes
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia