Ontinyent celebrará el 9 d'Octubre con 15 actividades culturales y festivas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este lunes la programación de actos con motivo del 9 d'Octubre, día de los valencianos y valencianas. Las actividades, que se extenderán a lo largo de once días, combinan cultura, tradiciones y propuestas festivas para todos los públicos, con la participación de numerosas entidades de la ciudad y de fuera de ella, como la Diputación de València o la Fundación del València Club de Fútbol. En total, serán 15 actividades que se desarrollarán entre el jueves 2 y el sábado 11 de octubre.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba en la presentación “el orgullo que supone comprobar la cantidad de gente que tenemos en Ontinyent que se esfuerza día a día en diar lo mejor de sí mismos, en continuar dando vida a las tradiciones y en poner en valor aquello que nos une”. En este sentido, subrayaba la implicación “de un amplio grupo de asociaciones, colectivos y creadores que hacen posible una programación tan diversa y participativa”. Rodríguez añadía que el 9 d'Octubre “tiene que servir no solo para reivindicarnos como pueblo con unas señas de identidad, una lengua y unas tradiciones propias, sino también para mostrarnos como una comunidad capaz de trabajar conjuntamente y sobreponerse en las dificultades”.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, detallaba el contenido del programa, que este año tiene como imagen la creación de la ontinyentí Gonzalo Gironès, de Gong Diseño, titulada “Na Violant, la força darrere del mite”. Según explicaba, “hemos querido rendir homenaje a Na Violant de Hungría -reina de Aragón en el siglo XIII y esposa de Jaume I- como icono de este 9 d'Octubre en Ontinyent, poniendo en valor el papel de la mujer a lo largo de la historia”.

En cuanto a las actividades, Muñoz avanzaba que la programación incluirá la exposición “Els nostres ídols: Puchades” en la Casa de Cultura; la charlada “Afinidades electivas” al Museo del Textil; la celebración del 9 de Octubre en el barrio del Llombo con un espectáculo de circo; la presentación de un panel cerámico sobre la Danza Macabra; el concierto de Pepa Casas al Teatro Echegaray; así como el pasacalle, el Baile del Águila y el Baile Institucional el día 9 d'octubre, que contarán con la participación de diferentes asociaciones locales como el Grupo de Danzas de Ontinyent, el Regall, la Colla de dolçaines i percussió y l’Associació de Gegants i Cabets. La regidora también ponía en valor la conclusión de la exposición “Origen y metamorfosis” de Dulk en el Museo del Textil, con la presencia del artista, música en directo y cata de vinos de la Bodega del Roure, “una actividad que ejemplifica la combinación entre arte, cultura y convivencia que queremos transmitir”.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, incidía en la importancia de las propuestas culturales incluidas dentro de la programación. Entre ellas, la exposición “Els nostres ídols: Puchades”, organizada por el València CF y la Diputación de València, “una muestra pensada para el público infantil y juvenil que conmemora el centenario del nacimiento del futbolista de Sueca Antonio Puchades”. También destacaba la presentación de la Auca dedicada a la Danza Macabra, una pintura cerámica realizada al taller del CPFPA San Carlos por Rosario Palma y Miguel Mengual con diseño de Ignasi Gironés y textos de Inma Llinares. Borrell destacaba que “este proyecto contribuye a consolidar la Danza Macabra, un acontecimiento que desde 2023 se ha convertido en una cita cultural de referencia en la ciudad y en la comarca, fruto de la colaboración de numerosos colectivos y creadores”. La programación se cerrará el sábado 11 de octubre con el tercer Festival de Intercambio de Danzas “Vila de Ontinyent”, con la participación de grupos procedentes de Canarias, Villarrobledo y Ontinyent.

Desde el Ayuntamiento se ha invitado a toda la ciudadanía “a sumarse en una programación variada, viva y abierta, que combina tradición e innovación y que refuerza el orgullo y la identidad colectiva en torno al 9 d'Octubre”.