Ontinyent llora la muerte de Rafa Muñoz tras una vida de compromiso social, deportivo y festero

Le faltaban dos semanas para cumplir 72 años y mantenía intacto su compromiso social. En su última publicación en redes sociales, a las 15 horas de este martes, llamaba "cobardes" y "asesinos" a unos soldados israelíes que habían intimidado a dos niños palestinos. Poco tiempo después se ha conocido la noticia del fallecimiento de Rafael Muñoz García, una persona muy apreciada y conocida en Ontinyent por su implicación activa en numerosas facetas de la vida pública de la ciudad a lo largo de varias décadas.

Actualmente, ejercía de portavoz de la Coordinadora de Pensionistes de la Vall d'Albaida, una plataforma de la que fue uno de los impulsores y que había cobrado un enérgico protagonismo recientemente, como artífice de la organización de manifestaciones como la que en mayo reunió a cientos de personas para denunciar las carencias en la atención sanitaria en la comarca.

Encargado de producción textil durante su etapa laboral, destacó por su militancia sindical en la reivindicación de mejores condiciones. Su compromiso también le condujo a coquetear brevemente con la primera línea política: fue regidor por el PSPV-PSOE durante una legislatura e integró el equipo de gobierno encabezado por Rafael Tortosa, entre 1987 y 1991.

De la esfera política saltó a la deportiva, puesto a que, a partir de 1991 y durante cuatro años, presidió el Ontinyent CF. Bajo su mandato, el club consiguió el ascenso a Segunda B, una gesta por la que es y será especialmente recordado.

Fundador de Asturs y ligado a EUPV

Con anterioridad, en 1983, Rafael fue uno de los fundadores de la comparsa Asturs, nacida del corazón de la mítica peña El Trabuc, que salió de los Chanos para dar vida a una nueva etapa a la fiesta. "Gracias a su compromiso y entusiasmo, los/las Astures somos hoy mucho más que una comparsa: somos una gran familia. Su legado continuará vivo en cada desfile, y en el corazón de todos y todas las que lo conocieron y estimar", han destacado hoy desde la comparsa a través de un mensaje de condolencias.

Esquerra Unida de Ontinyent también ha lamentado "profundamente" la pérdida del "compañero, militante y amigo", Rafa Muñoz. "Una persona luchadora, incansable y comprometida con la defensa de los servicios públicos. Siempre presente en las calles, siempre junto a la gente, uno de los promotores de la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida y al servicio de todas y todos. Tu ejemplo y tu dedicación se quedarán con nosotros", han destacado desde EUPV. .

La despedida de Rafa Muñoz será este miércoles en el Tanatorio de Ontinyent. La misa se celebrará a las 17 horas.