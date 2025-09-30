Ontinyent pone en marcha un nuevo programa de visitas guiadas a los museos de la ciudad

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Turismo y Museos, ha organizado para este otoño un completo programa de visitas guiadas a diferentes espacios museísticos de la ciudad. La iniciativa, que lleva por título “Museos en familia”, contempla un total de doce recorridos guiados gratuitos que se desarrollarán los sábados, entre las 11:00 y las 13:00 horas, con el fin de poner en valor el patrimonio cultural local y fomentar un ocio compartido y educativo.

La regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, destacaba que “con esta propuesta queremos favorecer un tipo de visita más enriquecedor que la individual, puesto que permite descubrir de manera guiada nuestros museos, entender mejor su contenido y disfrutar de la experiencia en compañía”. Según señalaba, el nombre de la programación responde al objetivo de animar la ciudadanía y los visitantes “a compartir estos recorridos en grupo, acompañados de amigos o familiares, potenciando un ocio cultural y educativo que ayudo a descubrir nuestro patrimonio desde una experiencia colectiva”.

Alhambra incidía especialmente en la incorporación del Museo del Textil de la Comunidad Valenciana, “un espacio que se está consolidando como un referente cultural dentro de la oferta patrimonial y turística de la ciudad”. La regidora añadía que “con la puesta en marcha de este programa continuamos trabajando para ofrecer opciones variadas que fortalezcan el atractivo de Ontinyent e impulsan su proyección como ciudad viva y dinámica, con un patrimonio diverso y de gran valor”.

El calendario establece que el Museo del Textil de la Comunidad Valenciana acogerá visitas los días 4 de octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre; el Museo de Ciencias Naturales de los Padres Franciscanos abrirá sus puertas para este programa el 11 de octubre, el 15 de noviembre y el 13 de diciembre; el Museo Arqueológico MAOVA recibirá a los participantes el 18 de octubre y el 8 de noviembre; el Museu Fester será escenario de las visitas el 1 de noviembre y el 6 de diciembre; y finalmente los refugios antiaéreos podrán ser recorridos los días 25 de octubre y 22 de noviembre. En todos los casos las visitas son sábados de 11:00 a 13:00 horas, todas las visitas guiadas son gratuitas, pero requieren reserva previa, que se podrá formalizar de manera presencial a la Tourist Info, ubicada al Palau de la Vila, o bien telefoneando al número 962 916 090.

La regidora animaba a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad, destacando que “Ontinyent dispone de unos museos que representan nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad colectiva. Con ‘Museos en familia’ ofrecemos una manera atractiva y compartida de disfrutar de ellos, e invitamos a todos y todas a sumarse a esta experiencia cultural y educativa que, a buen seguro, nos hará valorar todavía más nuestro patrimonio museístico”, concluía.