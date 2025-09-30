La paratleta Judith Tortosa se supera en Nueva Dehli: logra una plata mundial y bate su mejor marca

La paratleta de Xàtiva Judith Tortosa no conoce límites. La deportista del CAX se ha alzado con la medalla de plata en la prueba femenina de los 100 metros del Campeonato del Mundo de Atletismo Adaptado WPA, que acaba de celebrarse en Nueva Dehli.

Tortosa, de 20 años, se ha superado a sí misma y ha batido su plusmarca personal en la capital de la India, al completar la carrera en un tiempo de 18.16 segundos, frente a la élite mundial del paratletismo. Se ha resarcido así de la mala experiencia que vivió en la primera prueba de los 400 metros del pasado domingo, cuando fue descalificada por los jueces del torneo por pisar la línea de salida después de haber quedado tercera en la clasificación.

Judith Tortosa celebra la plata en Nueva Dehli. / levante-EMV

"No puedo ni hablar. Después de lo del domingo, se lo merecía especialmente. Ha hecho un carrerón", resume el padre de Judith, Joaquín Tortosa, muy emocionado y con la voz temblorosa a los pocos minutos de celebrar el triunfo de su hija, que ha podido seguir en directo desde casa a través de Internet. "Iba a por la medalla, sabía que era su puesto. Ha hecho una salida espectacular, que era lo que más le preocupaba y ha conseguido bajar su marca personal en 31 centésimas. Cada vez que compite en el extranjero, mejora", subraya Joaquín, que señala como condicionante el hecho de que Judith ha tenido que correr con los pies "llenos de ampollas". "Ahora le toca disfrutar", apostilla su padre.

Con la mirada puesta en Los Ángeles

Con solo 20 años, Judith Tortosa es una atleta con una proyección enorme y un amplio horizonte por recorrer. El campeonato mundial de Nueva Dehli era una cita clave en el calendario paralímpico y una oportunidad para seguir creciendo y mostrar su mejor versión. Se trata de su cuarta gran experiencia internacional después de destacar en competiciones como el Europeo para Jóvenes en Finlandia (2022) y dos Mundiales consecutivos, donde logró una medalla de bronce en París (2023), con solo 17 años, y una plata en Kobe (2024).

Con la motivación a tope y después de una preparación intensa, Judith mira ya hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.