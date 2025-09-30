"Putes, meretrius i prostitutes": Radiografía de 6 siglos de explotación sexual en Xàtiva

El 17 de junio, una operación policial propició la caída de la mayor organización dedicada a la trata de mujeres explotadas sexualmente en la Comunitat Valenciana. Fueron desmantelados una decena de prostíbulos ilegales, uno de ellos ubicado en la calle República Argentina de Xàtiva.

El entramado desarticulado es una prueba de que la prostitución continúa siendo un negocio muy lucrativo para algunos, mientras el controvertido debate entre quienes abogan por la abolición total y quienes son partidarios de la regularización o la despenalización no concilia consensos a un lado y otro del tablero político.

En medio de este contexto, el periodista y colaborador de Levante-EMV Vicent Soriano (Xàtiva, 1955) acaba de publicar con la editorial Ulleye "Putes, Meretrius i Prostitutes", un exhaustivo ensayo sobre cómo ha evolucionado el mundo de la prostitución a lo largo de la historia.

La publicación, que se presentará este jueves 2 de octubre en la Casa de la Cultura de Xàtiva, rescata la memoria del primer burdel documentado en esta ciudad, en el siglo XV: estaba ubicado en la parte más alta de la actual calle Enriquez y operaba ya en la época foral. En ese recorrido por la explotación sexual en la capital de la Costera, el estudio también se detiene sobre las célebres casas de las calles Farjas, Clérigos o Tomàs, donde la prostitución fue una constante normalizada durante décadas, así como en la actividad actualmente en funcionamiento en la calle Pintor Russinyol.

El barrio Chino de València, en los años 80. / Levante-EMV

Pero el libro explora otros escenarios más allá de Xàtiva, para dar a conocer las características y la relevancia del burdel más grande, famoso y organizado de España, ubicado en València y cerrado en el siglo XVII.

"Putes, Meretrius i Prostitutes" es el resultado de varios años de trabajo en los que Vicent Soriano ha recopilado una abundante información escrita y oral relacionada con el ámbito de la prostitución desde sus diferentes vertientes, con una especial fijación en la esfera local y provincial, que "no deja de ser desconocida en muchos aspectos", expone el periodista.

Burdeles en los cuarteles de soldados

Soriano recalca que los primeros burdeles que se remontan al siglo XV se enraizaron en las costumbres cotidianas y su funcionamiento no era muy diferente a los actuales, "aunque estaban muy organizados y eran conocidos por todo el mundo". El autor llama la atención sobre la presencia de burdeles dentro de los cuarteles de soldados en Xàtiva, una circunstancia que "a nadie extrañaban e incluso se aplaudía, puesto que de esta forma evitaban la presencia de prostitutas en las calles".

Soriano pone el foco en que "en casi todas las sociedades, las prostitutas han procedido, generalmente, de estratos sociales bajos y oportunidades limitadas, puesto que su servicio sexual era desaprobado y considerado degradante para ellas". "La prostitución ha existido desde tiempo inmemorial y sus formas dependen de los valores económicos, sociales y sexuales de cada sociedad. La motivación puede ser laica o religiosa. En algunas sociedades era considerada como garantía de la preservación de la familia", ahonda el periodista.

El libro también aborda los contactos vía internet, que han supuesto una nueva forma de entender la prostitución y cuyos intentos de prohibición no llegan a materializarse por las desavenencias entre las diferentes administraciones y ante los interrogantes sobre si hay que prohibir o regular la explotación sexual. "El despertar de la prostitución tal como la conocemos viene dado por la necesidad de organizar el sexo de pago en lugares concretos para esa actividad donde eran recluidas aquellas mujeres que optaban por vivir del sexo y las que eran obligadas a hacerlo", incide el autor.

Biografía del autor

Vicent Soriano i Ginés (Xàtiva, 1955), es periodista y escritor con una larga experiencia. Máster en comunicación y periodismo por la Universitat de València, es miembro de la Unió de Periodistes Valencians.

Fundador y director del semanario Noticia-7 desde junio de 1988 a abril de 1995, ha estado ligado a diferentes medios de comunicación como por ejemplo La Veu de Xàtiva, Las Provincias, Levante-EMV, Canal 9 o La Ciutat. En 1989 fue galardonado con el premio "Infancia-89" del Ministerio de Asuntos Sociales en la modalidad de prensa.

Participó en el libro “Tramada” de poesía junto al grupo de poetas "L’Espiadimonis" de Tarragona y el grupo de artistas plásticos "Un nus", de Reus. Es autor del poemario “Presències” (1983) y coautor con Empar Quinzà de "Tot és ple de tu" (2022), un libro de poemas escrito a dos manos.

Soriano ha cultivado ampliamente –y con un sentido de la oportunidad envidiable– el periodismo histórico de ámbito local. Suyas son las publicaciones "Francisco Bolinches el hombre, el maestro, el artista" (1986); "Divina Aurora, historia de una gran empresa" (1988); "La prensa de Xàtiva. Las publicaciones setabenses desde La Fortuna, 1844" (2001), libro ganador del premio de ensayo Carles Sarthou en los Premios Literarios Ciutat de Xàtiva 2001; "Historia de la prensa" (2006); "El llibre de la Fira de Xàtiva" (2007); "Juan Francés, apuntes para una biografía" (2009); "Augusto Gozalbo, Marqués de Xàtiva" (2014); "Un grito de libertad desde la arena. El caso Mayuba" (2015), El tio Felín (2019) y es coautor de la obra biográfica y pictórica de Juan Francès en cuatro volúmenes (2018).

Es autor igualmente de las letras de tres óperas: "Ibn Yubayr de Medina Xateba", estrenada en el festival Nits al Castell (2003) y representada en el acto de inauguración de la Fira de Xàtiva (2017); "Roderic de Borja. Alejandro VI", estrenada en el Gran Teatre de Xàtiva (2013), considerada una de las treinta mejores obras estrenadas en España aquel año, y la obra musical "Isabel·la", estrenada en el Gran Teatre de Xàtiva en octubre de 2022.