Quatretonda se prepara para la celebración de sus Moros y Cristianos

Quatretonda se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas de Moros y Cristianos. El pistoletazo de salida de la cita tendrá lugar el próximo viernes, 3 de octubre, con el de la Unió Musical ‘La Nova’ de Quatretonda, una de las dos agrupaciones de la localidad. El sábado, 4 de octubre, llegará el pregón de Fiestas, donde reunidos los dos bandos al pie del Castell se proclamará el inicio oficial de las celebraciones. Por la noche, se celebrará el desfile de los Alardos, donde las filàs desfilarán disfrazadas por el mismo recorrido de la Entrada. Y para acabar, en la calle García Lorca, habrá discomóvil con Dj Obix, la actuación del grupo "The Smogs" y un especial ‘remember’ con Dj Sagy.

Con un fin de semana de descanso, las celebraciones se reactivarán el viernes, 17 de octubre, con el Día de la Música Festera, un homenaje a las bandas de música, tan importantes en la fiesta de Moros y Cristianos. Por la noche, en la ‘carpa de la Fiesta’ (situada a la Avda. Alcalde Juan Mahiques), se celebrará una cena de hermandad y la actuación del grupo ‘The Hook’.

El sábado 18 de octubre tendrá lugar la Entrada Infantil, un acto que se celebra por primera vez y que quiere dar protagonismo a los más pequeños, que son ya el presente y futuro de la fiesta. El colofón de la jornada será con la Gran Entrada de Moros y Cristianos, uno de los momentos más esperados, con la participación de todas las hiladas y la música de las bandas. Por la noche tendrá lugar la Cena de Gala con música y actuaciones en directo.

Las fiestas culminarán domingo 19, con la Presentación de Escuadras Especiales por la mañana, donde las hiladas llenarán de coreografías diseñadas para engalanar el desfile, y la celebración de la Embajada Mora a los pies del Castell.

Sobre la Asociación de Moros y Cristianos de Quatretonda

La Asociación de Moros y Cristianos de Quatretonda cuenta con más de 230 festeros, entre adultos y niños, y ha celebrado sus fiestas desde 2018 (con las pausas de la pandemia), después de que un grupo de vecinos decidieron reactivar esta fiesta, que estaba parada desde hacía más de veinte años. Es la Asociación más numerosa de la localidad.

Esta agrupación, a través de la fiesta, ha conseguido hermanar a los vecinos y vecinas del pueblo, dándoles la oportunidad de coincidir en un ambiente común como es el de la cultura festiva. También hay que destacar la importancia de los vecinos y vecinas del pueblo que han acogido con muy buenos ojos estas celebraciones y participan activamente de los actos programados.

Cinco son las filàs que forman parte de la Asociación. Todas ellas con su nombre rinden homenaje a parajes e historia del pueblo.

• Bando moro: Sarracenos Al-Atalaya, Moros Benovaires.

• Bando cristiano: Maçaris, Emboscadas y Guerreras de la Sènia.