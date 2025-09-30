La regidora de Cerdà que colecciona oros en Taekwondo

Exitoso resultado para los deportistas de la Costera que este pasado fin de semana participaron en el Open Santa Isabel de Taekwondo, celebrado en Zaragoza. Celia Sanchis Tolosa, vecina de Cerdà y regidora de Deportes en este municipio, regresó de la capital aragonesa con dos oros, tras proclamarse campeona en otros tantos torneos disputados, tanto en la modalidad individual como en parejas.

Sanchis colecciona triunfos este año, puesto que en febrero ya se llevó la medalla de oro en el Campeonato de España de Taekwondo disputado en Sant Vicent del Raspeig. En la competición de poomsae, Celia Sanchis, Lidia Casanova y Vanesa Pérez obtuvieron el oro en Trío 3 adulto femenino.

El setabense David Vergara, con sus galardones. / A.X.

En el último Open Santa Isabel de Zaragoza, el setabense David Vergara (Club Taekwondo La Costera) también consiguió subirse al podio en dos ocasiones, al hacerse con el bronce en la categoría Senior A y con el oro en trío en la modalidad de poomsae.