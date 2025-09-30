La regidora de Cerdà que colecciona oros en Taekwondo
Celia Sanchis Tolosa, concejal de Deportes en la localidad de la Costera, consigue dos primeros puestos en el Open Santa Isabel de Zaragoza
El setabense David Vergara (Club Taekwondo La Costera) obtiene un bronce y un oro
Exitoso resultado para los deportistas de la Costera que este pasado fin de semana participaron en el Open Santa Isabel de Taekwondo, celebrado en Zaragoza. Celia Sanchis Tolosa, vecina de Cerdà y regidora de Deportes en este municipio, regresó de la capital aragonesa con dos oros, tras proclamarse campeona en otros tantos torneos disputados, tanto en la modalidad individual como en parejas.
Sanchis colecciona triunfos este año, puesto que en febrero ya se llevó la medalla de oro en el Campeonato de España de Taekwondo disputado en Sant Vicent del Raspeig. En la competición de poomsae, Celia Sanchis, Lidia Casanova y Vanesa Pérez obtuvieron el oro en Trío 3 adulto femenino.
En el último Open Santa Isabel de Zaragoza, el setabense David Vergara (Club Taekwondo La Costera) también consiguió subirse al podio en dos ocasiones, al hacerse con el bronce en la categoría Senior A y con el oro en trío en la modalidad de poomsae.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Empieza la cancelación de clases para el martes
- El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia