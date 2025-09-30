Talan un árbol en el barrio del Carmen de Xàtiva ante el riesgo de caída por las lluvias

Ocurrió ayer en la calle Luis Vives de Xàtiva, en el barrio del Carmen. La Policía Local de Xàtiva recibió un aviso sobre el riesgo que presentaba un árbol inclinado sobre la calzada a causa de las copiosas lluvias que ayer azotaron las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. De hecho, se alcanzaron casi 200 litros en localidades como Pinet y casi 100 en Barxeta.

Tras recibir un aviso del 112, una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos y observó "como efectivamente, un árbol de los existentes en la zona estaba inclinado con peligro de caída sobre la calzada y vehículos estacionados, dando aviso a bomberos para su valoración y tala en caso de necesidad".

Imagen del árbol que presentaba riesgos en Xàtiva a causa de las lluvias. / Levante-EMV

A su vez, también avisaron a los propietarios de dos vehículos que había aparcados debajo del árbol para su retirada. Una dotación de bomberos forestales de Canals respondió al aviso y procedió a la tala del ejemplar una vez realizada una primera inspección ocular. También se balizó la zona, avisando del posible peligro de caída de ramas y trozos del tronco.

En Xàtiva se decretó ayer una alerta roja por lluvias, lo que obligó al cierre de diferentes espacios públicos. Para la jornada de hoy se mantuvo el aviso a nivel amarillo por posibles de acumulados de 20-30 litros por hora, aunque la alarma oficial ya ha sido desactivada.