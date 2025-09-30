Xàtiva celebra el 9 d'Octubre con música, cultura y tradición

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado la programación de actos con motivo del 9 d’Octubre, que se prolongará hasta el 17 de octubre e incluirá actividades musicales, culturales, deportivas e institucionales. El concejal de Cultura, Alfred Boluda, explica que «hemos preparado una serie de actos para conmemorar esta fecha que van desde el fomento de la lectura en valenciano, pasando por diferentes conciertos, hasta una partida de pilota valenciana. Y, como no, también celebraremos el acto institucional que tendrá lugar, como es habitual, en la Porta de l'Aljama, en la ermita de Sant Josep», ha recordado el regidor.

Autoridades de Xàtiva en el acto del 9 d'Octubre pasado. / Ajuntament Xàtiva

El domingo 5 de octubre, la Plaza de la Trinidad acogerá a las 11.00 horas el concierto de la Colla La Vella de la Sociedad Musical La Primitiva Setabense. A continuación, a las 12, la calle Ramírez Cameno será el escenario de una partida de pilota valenciana en la modalidad de raspall, organizada por la Federació de Pilota Valenciana, con jugadores de primer nivel como Vicent B., Bossio y Rafa S. frente a Marín, Javier y Rosen.

El martes 7 de octubre a las 19.30 h, el Museo de Bellas Artes–Casa de la Enseñanza inaugurará la exposición “La veu a la mà”, la obra pictórica de Maria del Mar Bonet. El miércoles 8 de octubre será el turno de la literatura y la música: a las 10.45 horas, en la Alameda de Jaume I, tendrá lugar la entrega de los premios del 35º concurso de narrativa y poesía breve 9 d’Octubre, mientras que a las 20.30 horas, el Gran Teatre de Xàtiva ofrecerá el concierto conmemorativo del 9 d’Octubre a cargo de la Societat Musical La Nova de Xàtiva. Las entradas, gratuitas y numeradas, se repartirán en la taquilla del Gran Teatre el 7 de octubre, de 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

El jueves 9 de octubre a las 12.00 h, en la Porta de l'Aljama de la ermita de Sant Josep, se celebrará el acto institucional en conmemoración del 9 d’Octubre y la entrega de los galardones “Premis 9 d’Octubre”. Este año los reconocimientos han sido para la productora de efectos visuales y especialista en animación, ganadora de un Emmy, Deneb Sabater; para el médico y fundador de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), Manuel Hernández; y para la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva (SPAX), que este año cumple 40 años dedicados a la protección y el bienestar animal.

Finalmente, el viernes 17 de octubre a las 20.00 horas, el patio de la Casa de Cultura acogerá el concierto de música folk mediterránea “Fines herbes, mel i romer”, el nuevo trabajo de Miquel Pérez y Maria Moreno, que combina un conjunto de canciones propias, poemas hechos canción y versiones, con un estilo de música folk-pop de ambiente mediterráneo. Las entradas podrán adquirirse a partir del 1 de octubre a través de la web granteatre.com. El aforo de este espectáculo es reducido y las entradas son limitadas.

Cartel de la programación del 9 d'Octubre en Xàtiva. / Levante-EMV

Impulso al valenciano

La programación también incluye la campaña “Llig en valencià”, que tendrá lugar del 1 al 15 de octubre, y que busca dar un impulso a la lectura en lengua propia y fomentar el consumo literario en el comercio local. Para obtener la camiseta de Felipe V cabeza abajo es necesario adquirir un libro en valenciano en uno de los establecimientos adheridos (Llibreria La Costera, Llibreria Xàtiva o La Tenda de l’Estudiant de Xàtiva), guardar el ticket y canjearlo en la Casa de Cultura. Además, durante esta quincena habrá un 5% de descuento en libros en valenciano.