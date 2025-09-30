Xàtiva recibe al nuevo capitán de la Guardia Civil

Relevo a los mandos de la Compañía de la Guardia Civil en la Demarcación de Xàtiva. Este martes ha tenido lugar en el ayuntamiento de la capital de la Costera la recepción oficial del nuevo capitán del puesto de la Benemérita cuyo radio de acción se extiende al conjunto de los 61 municipios de las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Se trata de Juan Martínez Castillo, que sustituye en el mando al recientemente jubilado Pedro Plaza Olivares tras 7 años en el timón de la demarcación. Castillo, que ejercía hasta hace poco como teniente de la Guardia Civil en el puesto de Gandia, ha mantenido una reunión con el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, el jefe de la Policía Local, Rafael Valor, la regidora de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, y la primera teniente de alcalde, Amor Amorós.

Reunión con el nuevo capitán de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Xàtiva. / A.X.

Cerdà ha dado la bienvenida al nuevo capitán de la Benemérita, a quien ha deseado "muchos aciertos en esta nueva etapa al frente del destacamento de nuestra ciudad". "La coordinación y la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad es fundamental para garantizar la convivencia y la seguridad de todas y todos los vecinos de Xàtiva. Continuaremos trabajando juntos para hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro y próspero", ha subrayado el primer edil.

El primer acto oficial de Juan Martínez Castillo tendrá lugar el 12 de octubre, con motivo de los actos que se celebran en el puesto de la Guardia Civil de Xàtiva para conmemorar la festividad del Día de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo.