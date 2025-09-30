El Xàtiva Voleibol inicia las ligas nacionales ante el Palma Mallorca y el Torrejón de Madrid

El próximo sábado comienzan las ligas nacionales de voleibol y los dos equipos del Club Voleibol Xàtiva inician la competición regular en casa. El Familycash Xàtiva masculino, de superliga2, la liga de plata española, recibe al potente Palma de Mallorca, mientras que el Ahora Vóley Xàtiva femenino, de primera división nacional, recibe al Torrejón de Madrid.

El conjunto masculino ha despedido la pretemporada con un amistoso y victoria ante el CV Gandia de liga nacional, por un contundente 4-0, un encuentro en el que los técnicos setabenses probaron a todos los componentes de la joven plantilla y que sirvió a ambos conjuntos para la temporada que empieza. Tras ello, el próximo sábado, 4 de octubre, el Familycash Xàtiva arranca la competición en la superliga2 a las 17 horas y no puede empezar mejor porque el rival que visita el pabellón de voleibol de Xàtiva es de auténtico lujo, señalan desde el club. El Vóley Palma ha militado habitualmente en la máxima liga profesional española, pero la pasada temporada descendieron a la categoría de plata, y ha configurado un equipo para poder volver cuanto antes al lugar que les corresponde. El reto, por tanto, es mayor, primero porque se trata de la primera jornada de liga regular, y los equipos aún no están suficientemente afinados, y en segundo lugar porque hay mucha expectación por ver al equipo de Xàtiva, con las nuevas incorporaciones, y la gran presencia de jugadores de la cantera. "Esta temporada el conjunto setabense bate récord de incorporación de jóvenes canteranos al equipo, nada menos que dieciséis de dieciocho componentes están formados en la casa. A buen seguro que el público asistente disfrutará de un gran partido, la emoción está asegurada", explican desde el club, que ha hecho un llamamiento a la afición para que acudan a ver el partido en directo y así poder animar a los de Xàtiva ante su primer gran reto, en un partido de alto voltaje.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino, de Primera División nacional, dará también el pistoletazo de salida en la primera jornada de la liga regular frente a un potente rival como el CV Torrejón de Madrid, un encuentro que se disputará a la finalización del partido masculino, a las 19:15 horas, en el pabellón de voleibol de Xàtiva. Hay también mucha expectación por ver al equipo setabense, que esta temporada ha tenido un cambio generacional importante y también con gran presencia de deportistas de la cantera. Es importante pulsar el nivel competitivo de las setabenses en estos primeros compases de la liga regular, ante un rival de gran tradición, las madrileñas vendrán a Xàtiva con la ilusión de puntuar. "Esperamos que el apoyo del público sea decisivo para el equipo de Xàtiva", afirman desde el club.

Resultados categorías base

Doble jornada para el Ahora Vóley Xàtiva juvenil femenino de la primera división autonómica, con dos contundentes victorias del conjunto de Rafa Mora que suma los seis puntos en juego con tres jornadas de liga ya disputadas El viernes jugaron como locales y vencieron con claridad al CV Gandia, mientras que el domingo se desplazaron a Paterna, donde también ganaron con claridad. El equipo senior femenino del Xàtiva voleibol debutaba en la segunda división autonómica con victoria en la primera jornada, en su visita al Oliva. Vencieron las de Xavi Signes por 1-3 (18-25/25-20/19-25/18-25) y consiguiendo los primeros tres puntos. El conjunto juvenil femenino del Xàtiva de la segunda división autonómica conseguía su segunda victoria en dos jornadas de liga disputadas, ganaron en Picassent por 0-3 (16-25/20-25/20-25). Las de Cecilia Ponce vencieron con claridad el primer set, y mantuvieron su nivel de juego en los siguientes, sumando los tres puntos en juego.

Jocs Esportius

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalidad máxima de Iniciación al Rendimiento, el equipo cadete masculino de Xàtiva voleibol de la primera división autonómica ganaba por 3-1 al CV Gandia (25-22/22-25/25-19/25-23). El conjunto de Borja Reyes y Sergio Peñalver arrancaron bien el primer set, no tuvieron continuidad en la segunda manga, pero acabaron dominando los dos sets siguientes. En la categoría cadete femenina, victoria muy clara del Ahora Vóley Xàtiva frente a un luchador Real de Gandia 3 - 0 (25-19/25-12/25-15). Las de Bruno Pisciottano dominaron en el primer set, continuaron con un juego regular en la segunda manga y remataron el partido en el tercer set, con la participación de todas las jugadoras de la plantilla.

En las categorías infantiles se vieron buenos partidos pese a las derrotas. En la primera división autonómica infantil femenina el Carralero Xàtiva cedieron por 0-3 (24-26/21-25/21-25) ante el Real de Gandia. Las de Xavi Signes cedieron el primer set, que fue la clave del partido, las de Real de Gandia trabajaron muy bien en saque en la segunda manga, y las de Xàtiva volvieron a desperdiciar una ventaja de cinco puntos en el tercer set, a pesar de todo el partido fue muy igualado. Derrota clara del conjunto infantil masculino Carralero Xàtiva de la primera división autonómica por 0-3 (13-25/15-25/8-25) contra un Playas de Benidorm que fue superior a los de Xàtiva. Partido igualado en la segunda división autonómica infantil femenina donde el Carralero Xàtiva cedieron por 1-3 (25-27/25-16/18-25/19-25). Un primer set muy igualado que finalmente cayó del lado de las de la capital, marcó el devenir del encuentro. Sacaron casta las de Xàtiva y ganaron el segundo set con claridad. No tuvieron continuidad en los dos sets siguientes, pese a tener buenos momentos de juego.