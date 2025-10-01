El concurso de composición Joan A. Martínez de Bocairent ya tiene obras finalistas

El pasado viernes, 26 de septiembre, se reunió el jurado de la cuarta edición del Concurs de Composició per a Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez i Martínez. De este modo, se eligieron las 4 obras finalistas, entre las 17 partituras presentadas para la convocatoria 2025 del certamen.

El jurado estuvo presidido por Toni Úbeda Soler, director de la Associació Unió Musical Bocairent, y estaba formado también por Germán Estévez Abad y Paco de Domingo, ambos reconocidos compositores y directores del ámbito de las dulzainas y la percusión. Igualmente, se contó con el asesoramiento de David Valera Ruiz, director del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent, y la tarea de secretaría de Alfredo Francés Galiana, componente de la ‘colla’ local.

La selección del jurado determinó como obras finalistas las presentadas con los lemas siguientes: “A l’ombra de Mariola”, “Dolç”, “La delicà” i “Terratenca”. Estas se interpretarán en el concierto del concurso que tendrá lugar el 13 de diciembre, a las 19.30 horas, en el teatro Avenida de Bocairent. En este contexto, el jurado determinará el primer premio, dotado con 1.800 €; el público votará el segundo premio, dotado con 800 €, y los miembros de L’Aljub elegirán la mención de honor, dotada con 400 €.

A través de las cuatro ediciones celebradas, el Concurs de Composició Joan Antoni Martínez i Martínez se consolida como uno de los referentes en la modalidad de pasodoble para ‘colla’ de dulzainas y percusión. Este está organizado por el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent, con patrocinio íntegro del Ayuntamiento de la localidad. Igualmente, cuenta con la colaboración de la Federació Valenciana de Dolçainers/es i Tabaleters/es.

Tanto el presidente de L’Aljub, Xavi Pascual, como el alcalde de Bocairent, Xavi Molina, pudieron saludar a los miembros del jurado y agradecerles su trabajo. Además, los dos pusieron en valor la iniciativa: “Es la mejor manera que tenemos de mantener viva la memoria de Joan A. Martínez, uno de los impulsores de la fundación de L’Aljub, su primer director y ‘dolçainer’ de referencia”, afirmaba Pascual. “Bocairent continúa prestigiando y haciendo crecer la música tradicional valenciana con este certamen”, añadía Molina.