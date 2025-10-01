El director del Palomar David G. Tormo, invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica de Houston

El músico del Palomar David G. Tormo ha sido invitado por su maestro, el prestigioso director Juanjo Mena, para actuar con la Orquesta Sinfónica de Houston la próxima semana. El director palomarenc estará en Estados Unidos en calidad de director asistente de la orquesta durante este proyecto. Los conciertos tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en el monumental Jones Hall de Houston.

El programa tendrá un marcado carácter español con arias de "La Vida Breve", el Concierto n.º 5 de piano de Saint-Saëns “Egyptian” y el ballet completo de "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla. Además, las actuaciones contarán también con la presencia de la mezzosoprano Sara Couden y del reconocido pianista Jean-Yves Thibaudet.

La actuación con la Orquesta Sinfónica de Houston, como director asistente, será un paso más en la carrera del director valenciano, que ha tenido la suerte de trabajar de la mano de su maestro con orquestas como las filarmónicas de Berlín, Londres y Nueva York o la Sinfónica de Chicago. Según ha declarado el propio David G. Tormo, este proyecto en Houston es "otro sueño hecho realidad. Una experiencia y una gran oportunidad de aprendizaje tanto profesional como personal". El Ayuntamiento del Palomar también ha mostrado su satisfacción por el viaje y la experiencia que vivirá el vecino de la localidad.