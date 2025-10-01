Emotiva despedida en Fontanars a la enfermera Mª Jesús López tras 11 años de servicio

Numerosos vecinos de Fontanars dels Alforins se han acercado esta mañana hasta el consultorio médico para despedir a María Jesús López, que dejará su cargo como enfermera en el centro médico después de once años de dedicación.

A partir de ahora, la profesional ocupará una plaza en el Centro de Especialidades El Espanyoleto de Xátiva.

El ambiente ha estado cargado de emoción. María Jesús, visiblemente emocionada por el cariño recibido, ha agradecido a los vecinos las muestras de afecto y el apoyo que siempre ha sentido por parte de la población durante su trayectoria profesional en el municipio.

El Ayuntamiento de Fontanars, a través de la concejala de Sanidad y Salud Pública, Maria Ángeles Beneyto Francés, ha hecho entrega a la enfermera de un obsequio como reconocimiento a su labor, su trato cercano y su compromiso con la salud de los vecinos.