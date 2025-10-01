El emprendimiento en el mundo rural centra la XIV Universidad de Otoño en Enguera

La XIV edición de la Universidad de Otoño de Enguera, integrada en el marco de las Universidades Estacionales de la Universitat de València y organizada desde el vicerrectorado de Cultura i Societat, se erige como un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a los retos y oportunidades que afronta el mundo rural en la actualidad.

Bajo el lema “Emprendimiento y desarrollo rural”, esta nueva edición que se celebrará los días 6 y 7 de octubre invita a analizar y compartir experiencias que contribuyan a fortalecer la vida económica, social y cultural de nuestros territorios.

La coordinación de esta propuesta corresponde a la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians de la Universitat de València, que impulsa una mirada plural, integradora y comprometida con el territorio y la participación activa de la ciudadanía. En este contexto, se plantean como objetivos fundamentales: fomentar la actividad económica en el medio rural a partir de pequeñas iniciativas de emprendimiento; proporcionar herramientas prácticas para emprender; visibilizar proyectos exitosos en el ámbito rural; y destacar la custodia del territorio como una vía innovadora y transformadora para dinamizar las zonas rurales.

Abierta a toda persona interesada en la temática que se aborda, la Universidad de Otoño de Enguera se reafirma, de este modo, como un foro abierto al debate, al intercambio de experiencias y a la construcción de propuestas que fortalezcan la cohesión social y el futuro de nuestras comarcas, contribuyendo a generar un modelo de desarrollo más justo, participativo y sostenible.

Ocho conferencias

El programa de conferencias y talleres se abrirá a las 11.20 horas del lunes con la intervención de José Manuel Martín Corvillo, consultor de proyectos europeos. La siguiente ponente será Sara Enrique Belda, del Departamento de Psicología Evolutiva i de l'Educació de la UV. A continuación será el turno de Carina Primo, técnica del Grupo de Acción Local Caroix-Xúquer-Serra Grossa, que hablará sobre el papel de este tipo de grupos en la captación de ayudas Leader para fomentar el desarrollo rural.

La siguiente ponencia correrá a cargo de Mª Jesús Lledó Pardo, fundadora y directora de Operaciones de THiNK Productiviy y Cocoplan Software, mientras que la última intervención de la jornada será conducida por Jagoda Lodzinska, CEO de Colmenartes.

El martes, la programación se reanudará con una conferencia de Emilio Iranzo García, director de la Cátedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians de la UV, que abordará "la custodia del territorio como alternativa en la dinamización del medio rural". A continuación intervendrá Vicent Ferri, director técnico de la Fundación Victoria Laporta, que explicará el proyecto de recuperación ambiental de la finca Buixcarró.

En la última ponencia de la Universidad de otoño, los fundadores del EcoCamping de Quesa desgranarán la puesta en marcha de experiencia de turismo sostenible y emprendimiento en el mundo rural.