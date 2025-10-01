El Eset Ontinet comienza la liga en la Tercera FEB ante el CB Alginet

El primer equipo del Ontinyent Club de Bàsquet empieza la liga este fin de semana. La primera jornada de la temporada 2025/2026 de la Tercera FEB tendrá lugar en casa para el Eset Ontinet, y es que el equipo dirigido por Luis Fernando Ortiz, "Sama", recibirá al CB Alginet este sábado en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent.

Para este primer reto, los ontinyentins recibirán a uno de los equipos que se prevé será de los más fuertes de la competición. El CB Alginet fue campeón de liga en la última temporada y consiguió jugar la Fase de Ascenso a Segunda FEB. El encuentro será este sábado, a las 19.30 horas. El Eset Ontinet jugará sábado de manera puntual, puesto que el horario habitual de los partidos en casa será el domingo, a las 18.30 horas.

El equipo del Ontinyent CB llega después de cerrar una pretemporada de cinco encuentros amistosos, ganando cuatro de ellos. El más reciente, el pasado domingo, cuando recibía al CB Tabernes y vencía por un contundente 92-51. “Ha sido una pretemporada muy positiva, pero también típica. Hemos tenido mucha carga de trabajo físico y altibajos, pero en el último encuentro estuvimos muy completos tanto en la parte defensiva como la ofensiva”, declara el entrenador. De cara a esta primera jornada, Sama afirma que el equipo está “muy concentrado y motivado” para hacer las cosas bien y competir ante un rival muy duro.