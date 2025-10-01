Una exposición en Xàtiva homenajea al mundo del cine con ilustraciones inspiradas en películas

Xàtiva presenta la exposición “Reinicine”, un proyecto personal y creativo del ilustrador y pintor de l’Alcúdia de Crespins, Jesús R. Tortosa Sarrió, que llega a la ciudad como un homenaje al mundo del cine y a la cartelería cinematográfica desde una mirada contemporánea. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de noviembre en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Xàtiva, reúne una selección de ilustraciones inspiradas en películas que han marcado profundamente al autor, tanto por su estética como por su impacto emocional.

El título de la muestra, "Reinicine", es un acrónimo entre las palabras “reiniciar”, del ámbito electrónico, y “cine”, y simboliza también el regreso del artista a su universo creativo tras años dedicado profesionalmente al sector de la imprenta. “Hacía mucho tiempo que no cogía un lápiz y me decidí por lo digital para probar una nueva herramienta de trabajo”, explica el autor, quien reivindica esta exposición como un viaje personal y un reto artístico.

Formado como Técnico Superior de Ilustración en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de València, Jesús R. Tortosa cuenta con una larga trayectoria vinculada al arte, tanto en el ámbito de la pintura como en la ilustración y la decoración escénica. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en localidades como Xàtiva, Canals, Ontinyent, Bocairent, Vallada o l’Alcúdia de Crespins, y ha recibido diversos premios en concursos de carteles y pintura rápida.

Con “Reinicine”, Xàtiva acoge ahora una propuesta que invita a redescubrir la magia del cine a través del trazo personal y emotivo de un creador que une pasión, técnica y experiencia para rendir homenaje a un arte que le ha acompañado desde la infancia.