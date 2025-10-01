Llutxent avanza con el centro de día pese al bloqueo del Pla Convivint

Llutxent no desiste en el empeño de disponer del centro de día aprobado por la Generalitat Valenciana en el Pla Convivint, un programa ahora “congelado” por el gobierno de Carlos Mazón. La localidad de la Vall d’Albaida sigue adelante con la tramitación necesaria para la construcción de la infraestructura sociosanitaria. El ayuntamiento ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite el cambio de uso del suelo para la construcción del centro de día. Se trata de una parcela que el consistorio adquirió en 2018 para este fin y que ahora cambia su catalogación a uso sociosanitario para poder ejecutar en ella la infraestructura.

La alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, explica a este diario que el cambio de uso de los terrenos “es un paso necesario” para la construcción del centro y afirma que “aunque el Pla Convivint está ahora en el aire, el nuevo gobierno de la Generalitat lo congeló, nosotros seguimos adelante con la tramitación”. Boscà subraya que “vamos a seguir insistiendo a la Generalitat para que se construya el centro que ya fue aprobado en el Pla Convivint. Queremos que este plan se retome, vamos a seguir solicitando que no se anule, porque el centro de día de Llutxent es necesario para el pueblo y para otros municipios de la comarca”. La alcaldesa expone que el año pasado “nos reunimos con responsables de la conselleria para tratar el asunto” y recalca que la administración autonómica no ha renunciado al plan. “No nos han dicho que no al centro. El plan está congelado y muchos centros previstos están pendientes de ejecución. Nosotros vamos avanzando en los trámites para cuando se retome el plan tenerlo todo a punto”.

La parcela que acogerá el futuro centro de día de Llutxent se encuentra en la zona de ensanche de la localidad, Les Poasses, de nueva urbanización. El ayuntamiento adquirió la parcela en 2018, antes de aprobarse el Pla Convivint, ante la necesidad de disponer de esta infraestructura sociosanitaria. Posteriormente, el consistorio amplió la superficie de la parcela con la cesión de unos terrenos de los que la Generalitat y el ayuntamiento compartían la propiedad, ya que una parte de los mismos pertenecían a la Escola de Capacitació Agrària de la Conselleria de Agricultura. “Esta cesión ya está clara, ya está resuelta”, remarca Xaro Boscà, que confirma que la parcela ya está totalmente delimitada, con la incorporación de estos terrenos. “Tras ampliar la superficie de la parcela con la cesión de la Escola de Capacitació Agrària, el siguiente paso era aprobar el cambio de uso de la parcela para que se pueda construir el centro de día, y eso es lo que hemos hecho”, explicaba la alcaldesa.

Un programa en suspenso

El Pla Convivint d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 de la Generalitat Valenciana, impulsado por el Govern del Botànic, similar al Pla Edificant para la construcción de centros educativos, fue “congelado” por el Gobierno de Mazón con la llegada del PP al Consell. La decisión de paralizar este plan dejaba en el aire la construcción de residencias y centros de días en 84 localidades de la Comunitat Valenciana.

En la Vall d’Albaida, además de la paralización del centro de día de Llutxent, también resultaban afectados los proyectos para construir una residencia de 120 plazas y un centro de día de 30 plazas en la Pobla del Duc. El ayuntamiento de esta localidad adquirió también una parcela para la ejecución de estas dos infraestructuras, que de momento están paralizadas. En cambio, Albaida, que había adjudicado ya las obras para la construcción de un centro de día para enfermos de Alzheimer, sí que ha visto materializar el proyecto. El proyecto del centro de día de Xàtiva, también incluido en el Pla Convivint, también ha seguido adelante y las obras de construcción comenzaron el pasado mes de agosto.