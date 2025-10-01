Luto en el mundo fallero de Xàtiva por la muerte de Pepe Revert, fundador de la comisión del Mercat

El mundo fallero está de luto. Ha fallecido José Revert Esteve, uno de los fundadores de la Falla Plaça del Mercat, comisión de la que fue presidente durante muchos años.

Este colectivo ha querido rendir un homenaje al difunto, "el señor Revert", al que definen como "una gran persona, un referente y una figura clave para nuestra comisión".

El funeral se ha celebrado este miércoles 1 de octubre en la iglesia de la Colegiata Santa María de Xàtiva.

Desde la Falla del Mercat subrayan que el compromiso de Pepe Revert con la comisión "ha dejado una huella que no se borrará". "Su recuerdo quedará por siempre jamás en el corazón de la comisión", inciden.

Otras fallas de Xàtiva se han sumado a las muestras de pesar a través de las redes sociales, destacando también el compromiso con el mundo fallero y la calidad humana del desaparecido vecino del barrio del Mercat.

En diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Xàtiva rindió un pequeño tributo a Pepe Revert con motivo de su centenario. El alcalde, Roger Cerdà, le entregó un obsequio y participó en la celebración del aniversario, a la que acudieron muchos familiares y amigos. En apenas dos meses, el exdirigente fallero hubiera cumplido 103 años.

Aunque los orígenes primitivos de la falla del Mercat se remontan a 1926, la comisión se deshizo hasta que, a partir de 1945, volvió a plantarse el monumento en años alternativos. Sin embargo, fue a partir de 1967 cuando dio comienzo una nueva etapa ininterrumpida y consolidada de fallas en la plaza que se mantiene hasta la actualidad.