Moixent acoge este sábado la II Trobada Comarcal de Bandas de La Costera

Moixent se convertirá este sábado 4 de octubre en la capital comarcal de la música de banda, con motivo de la II Trobada Comarcal de Bandas de La Costera. Se trata del tradicional evento que celebran cada año las sociedades musicales de la comarca y que en esta ocasión ha sido organizado por la SM “La Constància” de Moixent. La edición de 2024, la primera con el nuevo formato, tuvo lugar en Llocnou d’En Fenollet.

Cartel de la II Trobada Comarcal de Bandes de La Costera. / Levante-EMV

A partir de las 18:00, las 17 bandas de música protagonizarán un gran pasacalle desde el Polideportivo Municipal hasta la Plaza Mayor de la localidad, donde, a la conclusión del desfile, tendrá lugar un multitudinario acto central. De acuerdo con la organización, se espera la participación de más de 700 músicos, que interpretarán conjuntamente dos obras muy emblemáticas para todos los valencianos, bajo la dirección del prestigioso compositor José Alberto Pina.

La primera de ellas será “Amparito Roca”, de Emili Teixidor, pasodoble festivo por antonomasia del que este año se conmemora el primer centenario de su composición. El acto se cerrará con la interpretación del Himno de la Comunidad Valenciana, que también celebra el centenario de su primer reconocimiento oficial por parte de los Ayuntamientos de Castellón de la Plana, València y Alicante. El himno regional servirá también como homenaje a las más de 30 sociedades musicales y escuelas de música que se vieron gravemente afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

La II Trobada se enmarca dentro de la campaña de Actividades Comarcales de 2025 impulsada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Moixent y de la Mancomunidad de Municipios de La Costera-Canal.