El nuevo hospital de Ontinyent estrena el área de Rehabilitación dos años y medio después

Han pasado dos y años medio desde que, en abril de 2023, se oficializó la apertura parcial del nuevo hospital de Ontinyent con una visita de las autoridades. La consultas externas, con la novedad de la salud mental, fueron el primer servicio en entrar en funcionamiento en las instalaciones, que en la actualidad permanecen todavía muy infrautilizadas, a la espera de que la Conselleria de Sanidad complete el proceso de adquisición y dotación de equipamientos y materiales después de haber tenido que sortear diversos retrasos en las obras.

El traslado de servicios se está llevando a cabo de manera escalonada. Hoy, 1 de octubre, se añade el servicio de rehabilitación, que hasta este momento se gestionaba en el antiguo hospital. Así lo confirmaron ayer fuentes de la conselleria «El traslado del servicio de Rehabilitación desde el antiguo hospital a las nuevas instalaciones del Hospital de Ontinyent se está realizando entre el 29 y el 30 de septiembre, tal como estaba previsto. A partir de 1 de octubre ya se prestará con normalidad en el nuevo hospital».

Así, el hospital incorpora una nueva cartera ambulatoria a su oferta especializada para los pacientes, a la espera de añadir nuevas actividades profesionales. Cabe recordar hospital ha supuesto una inversión de 43 millones de euros y se estima que -una vez esté operativo al 100 %- prestará atención a un global de 54.000 pacientes de Ontinyent y alrededores. Pero habrá que esperar unos meses para que dicha cifra sea una realidad.

De momento, lo que sí que va a trasladar es el nuevo servicio de rehabilitación a partir de hoy.

1.794 primeras consultas

Desde la Conselleria de Sanidad explican que «el número de pacientes que acuden diariamente varía según las necesidades de cada programa individual de rehabilitación. Durante el último año se registraron un total de 1.794 primeras consultas y 1.584 sucesivas».

A su vez, concretaron que los usuarios estarán atendidos por un equipo formado por distintos profesionales: cinco fisioterapeutas, dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) y un médico rehabilitador.

Cinco millones de euros

Hace dos semanas, se hizo público que la Conselleria de Sanidad contempla una partida de 5,16 millones para la creación de más de 130 nuevas plazas de personal sanitario en el futuro Hospital de Ontinyent, que debería ponerse en marcha a principios de 2026.