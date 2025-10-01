El parque inundable postdana de Ontinyent arrasa en los premios del Colegio de Arquitectos

El proyecto de transformación del barrio de Cantereria de Ontinyent en un parque inundable ha conquistado hasta tres reconocimientos en los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (Coacv) 2025. La intervención, desplegada con fondos de diferentes administraciones en la zona gravemente afectada por las inundaciones provocadas por la dana de 2019, sitúa a la ciudad como referente en materia de regeneración urbana, resiliencia climática y recuperación del paisaje.

En los galardones del colegio profesional de arquitectura, el Ayuntamiento de Ontinyent ha recibido la distinción especial al promotor, que reconoce la implicación del consistorio como líder el proyecto.

El jurado ha puesto en valor que el modelo propuesto “no se limita a reconstruir lo que se perdió, sino que apuesta por una visión a largo plazo capaz de priorizar la resiliencia ante nuevos episodios climáticos, con un enfoque multidisciplinar y coordinado entre varios agentes”. El alcalde, Jorge Rodríguez, destaca que “la dana fue un golpe muy duro para Ontinyent, pero también nos hizo reaccionar y tomar la determinación de convertir aquella catástrofe en una oportunidad para ganar seguridad y calidad de vida. Esta distinción es un reconocimiento al conjunto de la ciudad y al trabajo colectivo para hacer realidad una transformación necesaria”.

El alcalde de Ontinyent, en un reportaje para una televisión extranjera. / A.O.

El Parque de las Mamás Belgas ha recibido otros dos galardones: la distinción especial de conservación del paisaje y el premio en la categoría de urbanismo y paisaje por el proyecto firmado por el equipo de arquitectos ontinyentins Sari Calatayud Francés, Rafael Mira Albero, Silvia Párraga Sisternes y Ana Sanchis Bas.

El jurado subraya que este proyecto representa un ejercicio ejemplar de adaptación y anticipación ante la emergencia climática, con una actuación que transforma un espacio marcado por las avenidas del río en un parque fluvial integrado en la vida cotidiana de la ciudad. El veredicto destaca también la transversalidad, la diversidad de enfoques y la sensibilidad con que se ha concebido, así como su valor como modelo exportable en otros municipios que tienen que convivir con realidades similares.

Un "éxito compartido"

El alcalde hace hincapié en que “el parque de las Mamás Belgas es una actuación que conjuga urbanismo, paisaje y sostenibilidad, que nos permite hacer del río un elemento de unión y no de separación. Recibir dos premios por este proyecto nos llena de orgullo y confirma que la línea de trabajo iniciada hace más de una década era la correcta. Es un éxito compartido con las arquitectas que lo hicieron posible y con toda la ciudadanía que ya disfruta de este espacio”.

Rodríguez destaca que estos tres galardones “no son premios individuales sino colectivos". "Detrás de cada reconocimiento hay la implicación del Ayuntamiento, de los equipos técnicos, de las administraciones que nos han apoyado y, sobre todo, de la ciudadanía, que ha sabido entender que los momentos difíciles también pueden ser una oportunidad para construir una ciudad mejor. Continuaremos trabajando en esta misma línea, para que Ontinyent sea cada vez más un referente en sostenibilidad, resiliencia y calidad de vida”, concluye.