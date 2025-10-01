El PP de Xàtiva reparte senyeras y anima a los vecinos a exhibirlas en los balcones

El Partido Popular de Xàtiva ha vuelto a impulsar un año más la campaña “Trau la Senyera” con motivo de la celebración del 9 d’Octubre, Día dels Valencians. La iniciativa, según los populares, busca "llenar Xàtiva de orgullo valenciano y reafirmar que el PP es el único partido que defiende con claridad nuestra identidad, nuestras señas y nuestros símbolos".

El portavoz popular, Marcos Sanchis, asegura que el PP "es el único que está al lado de los valencianos en esta celebración": “Mientras que el PSOE y sus socios insisten en hablar del ‘País Valencià’, silencian nuestro himno y ponen en cuestión nuestra historia, el PP defiende con fuerza el valencianismo real, el de la Senyera y el 9 d’Octubre como día de todos los valencianos”.

Dentro de esta campaña, el Partido Popular de Xàtiva repartirá gratuitamente banderas para que todos los vecinos puedan exhibir la Senyera en sus balcones y ventanas: el sábado 4 de octubre, por la mañana, en la zona del Barri Nord-Oest; y el martes 7 de octubre, por la mañana, en la sede del PP y en el Mercat.

“Queremos que cada rincón de Xàtiva se vista con nuestra senyera —ha afirmado Sanchis—, porque el 9 d’Octubre no es una fiesta cualquiera, es el día en que recordamos lo que somos: valencianos, orgullosos de nuestra tierra, de nuestra lengua y de nuestra historia. Frente a quienes quieren diluir nuestra identidad, nosotros la reivindicamos con fuerza”.

"Orgullo valenciano frente al silencio del PSOE"

El Partido Popular mantiene que el gobierno socialista de Roger Cerdà "nunca se ha atrevido a defender públicamente la Senyera ni el Himno de la Comunitat, callando allí donde deberían alzar la voz por todos los vecinos". “No aceptamos lecciones de quienes llaman País Valencià a nuestra tierra y esconden nuestros símbolos. El PP es la única garantía de que el 9 d’Octubre siga siendo el Día dels Valencians y no una fecha manipulada al servicio de ideologías ajenas”, ha señalado el portavoz popular.

Con esta campaña, el PP de Xàtiva hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en “Trau la Senyera”, una celebración que busca unir a los vecinos en torno a los valores de orgullo, respeto y defensa de lo nuestro.