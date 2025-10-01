El PSOE de Ontinyent critica las carencias del servicio de ayuda a domicilio tras su privatización parcial

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha criticado la "privatización" del modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) impulsado por el equipo de gobierno de Ens Uneix. El portavoz del PSPV, José Antonio Martínez, asegura que se han entregado más de 5,2 millones de euros a empresas externas. Dos zonas del contrato quedaron desiertas (Sant Rafel y el centro de la ciudad) y están pendientes de una nueva licitación, por lo que están siendo cubiertas por auxiliares municipales, aunque existe lista de espera por las dificultades que se han experimentado en materia de personal para poder llegar a todos los usuarios.

Martínez denuncia situaciones como que hay vecinos con un grado máximo de dependencia "que no reciben las horas reconocidas por derecho, familias obligadas a aceptar horarios impuestos que rompen rutinas de cuidado y un servicio coordinado desde Galicia sin instalaciones de proximidad en Ontinyent", incide.

Los socialistas cuestionan que solo haya 13 auxiliares para atender las dos zonas que siguen bajo gestión municipal. "Incluso hay casos extremos de personas que llevan más de un año esperando recibir asistencia tras el reconocimiento oficial de la dependencia", apuntan.

El portavoz del PSPV mantiene que la gestión del servicio "es consecuencia de una falta de empatía a la realidad de las personas más vulnerables y contribuirá a una precariedad no solo en materia de servicios prestados, sino con las personas atendidas y sus familiares".

En palabras de Martínez, "las familias no son conocedoras de las consecuencias que tendrá perder unos referentes tan importantes como son los cuidadores que llevan tanto tiempo siendo los referentes de las personas usuarias del SAD. Muchos de los usuarios no tienen capacidad de entender lo que está pasando, y pueden vivir situaciones de desprotección emocional y seguridad en sus curas más básicas", prosigue el portavoz.

Para el PSPV-PSOE de Ontinyent, "esta situación demuestra que cuando un servicio público se privatiza, deja de ser un derecho para convertirse en un negocio". Los socialistas exigen al alcalde "que rectifique, garantice la cobertura en todos los barrios y devuelva a la ciudadanía un Servicio de Ayuda a Domicilio público, universal y de calidad".

Soler acusa al PSPV de generar alarma

Por su parte, la Concejalía de Política para las Personas del Ayuntamiento de Ontinyent ha salido al paso para aclarar las afirmaciones lanzadas por el portavoz socialista en relación con el Servicio de Ayuda a domicilio (SAD), que, según la regidora del área, Paula Soler, "carecen de rigor y contribuyen a generar alarma injustificada entre las familias usuarias".

Soler lamenta que “una vez más, el portavoz socialista vuelve a demostrar una actitud irresponsable, haciendo afirmaciones que son directamente falsas. Si miente deliberadamente es muy grave, pero si habla por desconocimiento también lo es, porque antes de acusar hay que informarse bien. Lanzar falsedades de esta magnitud puede tener consecuencias graves, especialmente en un ámbito tan sensible como el de la atención a personas en situación de dependencia”, incide la concejala.

Soler subraya que es falso decir que se ha pasado de un modelo mixto a uno totalmente privatizado, como afirma el PSPV. "El modelo continúa siendo mixto. Actualmente se están licitando las dos zonas que habían quedado desiertas y, mientras tanto, esas personas continúan siendo atendidas por las auxiliares municipales. Por lo tanto, es falso que se haya dejado sin cobertura al 52% de la atención prevista. Es cierto que existe una lista de espera en las zonas 1 y 2, pero la razón es que el Ayuntamiento había agotado la bolsa de auxiliares. Esta se ha renovado en el mes de agosto y se está contactando con las personas integrantes. Como siempre se ha explicado desde la concejalía, los procesos en la administración son más lentos que al sector privado a la hora de cubrir bajas o reforzar servicios", apunta la edil.

"En cuanto a la zona de Sant Josep, todos los casos están atendidos", subraya Soler, que recalca que el servicio está gestionado por una empresa "que es la misma que presta el SAD en Gandia, ciudad gobernada por el PSPV-PSOE". “No entendemos como puede criticar que Ontinyent trabaje con esta empresa, cuando en otros municipios gobernados por los socialistas se le confía el mismo servicio. Esto es un doble discurso que solo busca confundir y atacar de manera oportunista”, señala Soler.

La regidora concluye recordando que el servicio de ayuda a domicilio ha sido históricamente prestado por gestión indirecta en muchos municipios, también en aquellos gobernados por el PSOE. “Es de una gran irresponsabilidad intentar meter miedo e inseguridad a las familias usuarias de Ontinyent, porque lo que necesitan es tranquilidad y confianza en el servicio, no discursos partidistas sin fundamento”, ha remarcado.