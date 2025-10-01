Las tormentas provocan apagones en el alumbrado público de varias calles de Xàtiva

Una avería provocada por las intensas lluvias ha dejado sin alumbrado público a diversas calles de Xàtiva.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva subrayan que este miércoles los operarios de la empresa responsable de mantenimiento ya se encuentran reparando la incidencia, generada al saltar algunos diferenciales como consecuencia de la humedad.

Los "apagones" se han producido en calles del casco antiguo como Montcada, Vallés, Pi y adyacentes, pero también en Profesor Sanchis Guarner, Beata Inés, Portal de Lleó y Mateo Pueyo y adyacentes.