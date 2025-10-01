Un total de 36 asociaciones y entidades se suman a la manifestación por Palestina del próximo viernes en Xàtiva

Un total de 36 asociaciones y entidades se han adherido a la Plataforma de la Costera contra el Genocidio en Gaza. La agrupación está organizando -junto con el BDS (Boicot, Desinversió, Sancions a Israel)- la manifestación por Palestina que tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre en la capital de la Costera.

La marcha saldrá a las 19 horas desde la Plaça de la Bassa y los organizadores confirman que "estará presidida por una pancarta sin representación de los partidos políticos, ya que es la ciudadanía quien exige el alto el fuego inmediato en Gaza, la exigencia de responsabilidades y la devolución de la soberanía al pueblo palestino".

Las mismas fuentes también apuntan que "durante la manifestación se repartirán octavillas dando información de las marcas comerciales que patrocinan el genocidio que se sustenta en enormes intereses económicos". Y exponen que "se está prestando especial atención a la situación de la Sumud Flotilla a punto de llegar a su destino y que ha sufrido serios avisos de ataques inminentes cuando su misión no es otra que reclamar el inmediato cese de los ataques y llevar ayuda humanitaria imprescindible para la supervivencia".

Cuando finalice la manifestación, un miembro de la plataforma leerá el manifiesto explicativo de la convocatoria y luego tendrá lugar una performance organizada por el IES Ribera y una breve intervención del Taller literario de XATEBA y de la Muixeranga de Xàtiva.

"Pedimos la máxima colaboración a la ciudadanía con su asistencia, la mayor implicación de los medios de comunicación para dar difusión a la convocatoria, así como el apoyo de las instituciones y entidades locales y comarcales en este esfuerzo por poner fin al genocidio de todo un pueblo", apostillan desde la plataforma.

Asociaciones y entidades integrantes de la Plataforma

Plataforma de Pensionistes, Xateba ,CCOO. Gent de la Consolació, Ateneu Popular, Montesa Territori Viu, Col·lectiu feminista Les Tàperes de Montesa, Xàtiva Unida, Endavant, Agrupació local PSPV, Compromís Xàtiva, Compromís La Costera, Fent Camí, Amics de La Costera., Agrupació Comarcal PSPV, Joves Socialistes de Xàtiva, Arc de San Martí LGTBIQ+, ACPV Xàtiva, Col·lectiu de Compromís L'Alcúdia de Crespins, Joves Socialistes de la Costera- la Canal, Joves Socialistes Canals, Republicans de Xàtiva, Centre Excursionista Xàtiva, Podem Canals ,Associació Cultural “Serra Grossa”, Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica, Ulleye, Associació veïnal “Casc Antic Digne i Viu”, Joventuts Musicals de la Costera, Associació Eco-Cultural la Garrofera, Associació Xàtiva ExDragAvanza, Colectiva 27 Associació de Dones Artistes, AVSA, Associació Valenciana de Solidaritat amb Àfrica, Ateneu Filosòfic de Xàtiva, Club Escalada de Xàtiva e Intersindical Valenciana

Bandera en la Penya Roja

Cabe recordar que el pasado sábado un grupo de escaladores colgó una bandera del estado palestino en la Penya Roja de Xàtiva. Y la plataforma también coordinó una cacerolada el pasado 25 de septiembre.