Vecinos en pie de guerra por un complejo turístico que el Consell cuestiona en Albaida

"Contaminación acústica, alteración constante de la tranquilidad de la zona, comportamientos incívicos asociados al consumo de alcohol y privación del sueño". Son las molestias enumeradas por diversos vecinos que han trasladado a la Generalitat sus alegaciones contrarias a la implantación de un complejo turístico impulsado en dos parcelas de suelo rural no urbanizable ubicadas en la frontera entre Albaida y Atzeneta d'Albaida.

El proyecto contemplaba una casa rural (en un edificio ya existente) y una zona de acampada y pernocta de autocaravanas con una capacidad total para alojar a 34 personas, junto con otros servicios complementarios relacionados con el ocio y el turismo, como la acogida de eventos culturales, caterings y degustaciones de productos locales o la promoción de actividades de municipios rurales.

Pero la actuación precisa de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) y, en el marco de su tramitación, se ha topado con el informe negativo del Servicio Territorial de Turismo de la administración autonómica. Dicho pronunciamiento indica que la propuesta no se ajusta a una actividad concreta de alojamiento turístico y emplaza al promotor a optar por una de las tres modalidades contempladas con un aforo máximo de 16 personas (casa rural, camping o área de pernocta) para dar viabilidad a la iniciativa.

Dentro de dicho procedimiento, por otra parte, tres residentes colindantes han registrado un informe conjunto en el que exponen que en la finca en cuestión "ya se vienen desarrollando actividades de restauración, catering y música al aire libre desde 2020", con una afluencia importante de gente. Estos perjuicios, afirman, han sido trasladados "en diversas ocasiones" a la Policía Local de Albaida.

En sus alegaciones, los vecinos sostienen que la prestación de servicios de restauración en el complejo contravienen el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Albaida en 2020, favorable respecto a la posible implantación de la instalación de alojamiento rural, pero desfavorable en lo referente a la actividad de restauración, que sería incompatible con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales.

También subrayan que el proyecto se sitúa a 200 metros del núcleo urbano de Atzeneta y a 1 kilómetro de Albaida, pese a que la normativa estipula una distancia mínima de 5 kilómetros con suelo urbano. Los vecinos solicitan al Servicio Territorial de Urbanismo que deniegue la DIC solicitada por la promotora, si bien se muestran dispuestos a "tolerar exclusivamente la modalidad de casa rural compartida", siempre que la misma no exceda la capacidad máxima de 16 personas y se prescinda de los servicios complementarios de restauración, catering o eventos de ocio, los cuales aseguran que "ya han causado graves agravios".

Otros proyectos validados

El proyecto presentado por la promotora para obtener la DIC únicamente contempla pequeños trabajos de acondicionamiento de las parcelas (puesto que la casa ya está en funcionamiento). La propuesta defiende el bajo impacto de la actividad y su integración paisajística, alegando que la misma no provocará un cambio sustancial en el nivel de ruido global preexistente en la zona, en la que ya se identifican "grandes fuentes generadoras de ruido, derivadas del tráfico rodado de las carreteras próximas". La iniciativa también pone el foco en la generación de actividad económica y empleo.

Por otra parte, el servicio territorial de Turismo de la Generalitat sí que ha dado luz verde a otros dos proyectos turísticos promovidos en suelo no urbanizable del término municipal de Enguera. Por un lado, la legalización de un camping ecológico y sostenible formado por varias yurtas (habitaciones circulares típicas mongolas) en una parcela de 30.167 m2 en la partida del Sayton. Por otro, también ha recibido el informe favorable una casa rural promovida por una empresa en Navalón de Arriba tras prescindir esta de la implantación de tres cabañas que la administración no veía compatibles con la normativa. En ambos casos, el área de Turismo sí ha decidido exceptuar el requisito de la distancia mínima que no cumplían ninguna de las dos iniciativas al ubicarse a menos de 5 kilómetros de suelo urbano o urbanizable.