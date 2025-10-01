Xàtiva inaugura la exposición al aire libre “¡Otra Historia! Referentes valencianos de resistencia LGTBIQ+”
La muestra de gran formato ocupará la plaza Vicent Andrés Estellés y podrá visitarse desde hoy hasta el 20 de octubre
Hoy miércoles 1 de octubre, a las 18:30 horas, se inaugurará en la plaza Vicent Andrés Estellés de Xàtiva la exposición “¡Otra Historia! Referentes valencianos de resistencia LGTBIQ+”, un proyecto de gran formato que permanecerá instalado hasta el 20 de octubre. En el acto de inauguración participarán el concejal de Participación Ciudadana, Héctor Cuenca, y Helena Moral, en representación de la Asociación Arc de Sant Martí.
La exposición, organizada por L’Armari de la Memòria, servicio dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, propone un recorrido histórico y divulgativo a través de referentes valencianos de la comunidad LGTBIQ+ que han destacado por su labor de resistencia y visibilidad. Se trata de un proyecto abierto a toda la ciudadanía con el objetivo de poner en valor la diversidad y la igualdad como elementos centrales de nuestra sociedad.
La muestra se compone de tres cubos de gran tamaño, con 12 caras ilustradas que recogen retratos y biografías de figuras relevantes, acompañadas de textos en valenciano, castellano e inglés. A través de estos materiales, se pretende ofrecer una mirada plural y enriquecedora sobre la historia de la comunidad LGTBIQ+ valenciana y sus referentes.
Con esta iniciativa, Xàtiva se consolida como un espacio comprometido con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, acercando la memoria colectiva al espacio público y fomentando la reflexión crítica y el reconocimiento de todas las identidades.
