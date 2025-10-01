Xavi Mestre gana el Trofeu Festes Majors d’Aiacor

El ciclista Xavi Mestre, del equipo Ayuso-UAE, se proclamó ganador del XXXVII Trofeu Festes Majors d’Aiacor-Memorial Ricardo Tormo, reservado para las categorías desde juveniles hasta veteranos, y que se disputó el pasado sábado sobre un recorrido de 75 kilómetros.

Xavi Mestre en lo alto del podio en el Trofeu de Festes d'Aiacor. / Levante-EMV

El ciclista de Beniarjó se repuso a los continuos ataques de sus compañeros de fuga y en la penúltima vuelta dio el golpe definitivo junto a Ismael Llopis, ciclista del Genovés. Ambos llegaron juntos hasta la última rampa de la ermita de Aiacor, donde el joven corredor del equipo de Ayuso adelantó al del Genovés para llegar a la meta como vencedor. Llopis fue segundo y Miguel Calatayud, del Gsport Cycling Club, quedó tercero.

Homenaje de la escuela ciclista La Forca a Andreu Sansaloni, que pasa a cadetes. / Levante-EMV

La prueba, que tuvo una participación muy alta, con 100 corredores de las tres provincias, fue bastante rápida, ya que la media se fijó en 45 kilómetros a la hora. Tras la carrera se entregaron los trofeos para los tres primeros clasificados con la participación del regidor Edu Badal como representante del Ayuntamiento de Canals. Además, se aprovechó este acto para homenajear al ciclista Andreu Sansaloni, que termina su vinculación con la escuela local de La Forca, ya que pasa a cadetes.