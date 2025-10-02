El Bádminton Xàtiva consigue 18 medallas en dos torneos disputados el fin de semana

El Club Bádminton Xàtiva sigue ampliando el medallero del club y el pasado fin de semana sumó 18 medallas más en los dos torneos en los que participaron deportistas del club setabense. La capital de la Costera acogía el pasado sábado una competición autonómica con el torneo Top TTR de categorías inferiores, desde Sub-11 hasta Sub-19, reuniendo a un total de 93 deportistas en las instalaciones municipales del Pabellón Francisco Ballester. El CB Xàtiva contó con una nutrida participación, con trece representantes, teniendo representación en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19. Los setabenses cosecharon en este torneo 11 medallas: 5 oros, 4 platas y 2 bronces.

En la prueba individual masculina de la categoría Sub-19 participaron Ximo Torres y Feliu Terol (que subía de categoría). Feliu Terol se clasificó en primer lugar del grupo C tras sumar tres victorias sin ceder ningún set. Ximo Torres quedó encuadrado en el grupo A y se disputó el pase frente al cabeza de serie número uno, Simón Coloma, en un intenso encuentro de gran igualdad donde tras 48 minutos se decidió por 25-23, 19- 21 y 21-13 a favor del jugador del San Fernando de València, quedando Ximo con la quinta posición. Feliu, tras su paso a la fase final, se enfrentó en semifinales a William Chmylowskyj, al que superó en dos sets por 21-13 y 22-20, para de este modo acceder a la final frente a Simón Coloma, al que venció tras 36 minutos por 16-21 y 17-21. Feliu se convertía en campeón sin ceder ningún set a lo largo de la competición.

En las pruebas de dobles, Martina Molina y Feliu Terol se proclamaron campeones en la prueba de dobles mixto tras superar en la final a la pareja del CB Albacete compuesta por Lucía Marqueño y Sergio Jiménez, que partían como cabeza de serie número uno, por 14-21 y 16-21.

En el apartado de dobles masculino, la pareja formada por Ximo Torres e Iker Marqués (C.B Teulada) se disputaron la primera plaza frente al dúo del CB Teulada formado por William Chmylowskyj y Lucas Valles, en un interesante encuentro de 52 minutos de duración que se decidió por la mínima en los tres sets disputados, a favor de Lucas y William por 18-21,24-22 y 23-21, quedando con la plata Ximo e Iker.

En la categoría Sub-17 los setabenses también fueron destacados. En las pruebas de individuales masculinas destacó por encima de todos Meshack Martínez, que superó la fase de grupos sin dificultades accediendo a la ronda eliminatoria donde en semifinales se enfrentó a Diego Gazquez del CB El Campello, en un partido en el que empezó perdiendo el primer set por 21-12, pero al que supo dar la vuelta tras vencer el segundo set por 21-13 en un final ajustadísimo, llegando de este modo al set definitivo en el que impuso su juego y ritmo para vencer con claridad por 8-21 tras 39 minutos. En la final lo esperaba el cabeza de serie número uno, Lucas Vallés (C.B Teulada), otro duro rival al que Meshack, en otro duro encuentro, volvió a imponerse en tres sets por 19-21, 21-17 y 19-21 para colgarse un merecidísimo oro. La prueba individual la completaban Alexis Piñero y Aleix Seguí, que no pudieron en esta ocasión superar la fase grupal.

En las pruebas de dobles femeninos Sub-17 la pareja formada por Martina Molina y Hanting Jiang del CB Drop València se proclamaron vencedoras del torneo al imponerse a todas las rivales de la categoría sin ceder ningún set. Las acompañaron en el tercer puesto la pareja formada por Irene Orquín y Ariadna Fabra también de CB Drop València.

En la prueba de dobles mixto, Irene Orquín y Meshack Martínez consiguieron la plata tras ceder en la final frente Germán Ripoll y Flavia Bocica en un encuentro muy igualado, en el que se adjudicaron el primer set Flavia y Germán por un ajustado 21-19, en el segundo set los setabenses hicieron lo mismo ganando por la mínima (19-21). De este modo se forzó el tercer set en el que, tras dos sets donde la igualdad era la tónica habitual con mucha alternancia en los rallys, en el tercer set Germán y Flavia consiguieron imponer su juego para vencer a los setabenses por 21-7. En dobles masculino el CB Xàtiva contó con la pareja integrada por Alexis Piñero y Aleix Seguí que consiguieron la cuarta plaza.

En la categoría Sub-15, en la categoría de individual masculina, Arnau Ballester consiguió la primera plaza del grupo C tras vencer en los tres encuentros disputados, sin ceder ningún set, con ello lograba la primera plaza del grupo y el pase a la fase final. En la semifinal se enfrentó al jugador del CB Drop València Adrián Molero, en un encuentro en el que Arnau empezó cediendo el primer set por un contundente 21-8, pero logró recuperarse en el segundo para imponerse por 14-21 y de este modo llegar al tercer set donde también dominó en muchas etapas, pero aun así debió afrontar un final de partido ajustado, donde se impuso por 19-21 logrando el pase a la final. La final la disputó frente a Gerard Domínguez, pero con molestias musculares fruto del partido anterior que no le dejaron rendir al máximo nivel, cediendo por 21-14 y 21-15, y consiguiendo una luchada segunda posición. En el apartado femenino, a Alexa Zemov la fortuna le volvió a dar la espalda, pues queda encuadrada nuevamente en el grupo de la cabeza de serie número uno, Yoana Ivanova, restando todas sus opciones de superar dicha fase grupal.

En dobles mixto, la pareja formada por Arnau Ballester y Naia Romero del CB Enguera volvían a subir a lo más alto del podio tras imponerse en todos los encuentros disputados a lo largo de la competición. Por el contrario, Alexa Zemov y Joel Mahiques no pudieron ganar en sus encuentros, pero obtuvieron unos marcadores muy cercanos a los de sus rivales y por tanto la valoración del trabajo realizado es positiva.

En dobles masculino, Pascual Pardo y Sergi Cucart del CB Drop València obtuvieron el bronce tras caer en tres sets, frente a la pareja formada por Luca Adrián y Mateo Gaja, por un ajustadísimo 19-21, 21-12 y 21-13 tras 46 minutos de partido. El dúo estuvo mucho más compenetrado en esta segunda competición en la que jugaban pronto.

En la categoría Sub-13 donde se consiguió la medalla de plata en la prueba de dobles masculino por parte de la pareja formada por Aarón Fasanar y Adolfo Costa, tras ceder en la disputa por el oro frente a la pareja albaceteña formada por Pedro Martínez y Diego Alejandro Vizcaíno, por un igualado tanteo 21-14 y 21-17. En la prueba de individuales los setabenses quedaron fuera del pase a la final, no pudiendo en esta ocasión luchar por los puntos.

Al término de la competición el presidente de la Federación Bádminton de la Comunitat Valenciana, Ferran Feliu, realizó la entrega de medallas a los deportistas premiados, seguida de la tradicional foto grupal de los participantes de esta edición.

Torneo Las Torres de Cotillas

El pasado sábado los deportistas de la categoría senior se desplazaron hasta la Región de Murcia para disputar un nuevo torneo, en esta ocasión el Top TTR de las categorías Sub 11, Sub 15, Sub 19 y Sénior, que se disputaba en la localidad de Las Torres de Cotillas y que reunió a un total de 71 participantes de varias comunidades autónomas en las instalaciones municipales del Pabellón Mireia Belmonte. Los setabenses consiguieron 7 medallas: 2 oros, 3 platas y 2 bronces.

En la categoría de mayores de 30 años participaron Julio Martín junto a David Ramal (CB Ibi) en la prueba de dobles masculinos. Estos consiguieron la primera plaza del grupo A obteniendo el pase a la fase final. donde se cruzaron en semifinales frente a la pareja formada por Ángel Rodríguez /Wu Zhaozong que tras un intenso encuentro de 48 minutos los superaron por 22-20, 17-21 y 18-21 en un igualadísimo partido. Julio y David conseguían de esta forma el bronce.

En la categoría de mayores de 40 compitieron la gran mayoría de los deportistas del CB Xàtiva. En la prueba de dobles masculino, la pareja formada por Daniel Meseguer y Fran Pons consiguieron hacerse con el oro tras varios partidos donde tuvieron que emplearse a fondo sobre todo en los finales de set, debido a la igualdad en muchos de ellos.

En la prueba de dobles femenino, Mª José Mompó formó pareja con Carmen María Martínez del CB Las Torres y consiguieron la plata tras ceder en el último encuentro frente a la pareja integrada por Cristina Bernal y Perrine Emilie Langlois. La setabense compitió también en la prueba de dobles mixto junto a su compañero habitual Julio Martín consiguiendo una nueva medalla de plata. Los jugadores del CB Xàtiva se clasificaron primeros del grupo B accediendo a la fase final donde superaron en la semifinal al dúo compuesto por Richard Mcsorley y Lada Sindiukova, obteniendo el pase a la final. Allí les esperaban Ángel Rodríguez y María Isabel Sáez, el encuentro empezó de forma favorable a los setabenses que lograban imponerse en el primer set por 18-21, pero la pareja murciana de Las Torres logró dar la vuelta a la situación, anotándose los dos siguientes sets por 21-17 y 21-13 ganando y dejando con la plata a Julio y Mª José.

En la prueba de individuales de esta categoría de mayores de 40, José Luis Llopis y Daniel Meseguer consiguieron superar la fase de grupo accediendo de este modo a la fase eliminatoria. Desgraciadamente, las semifinales depararon el cruce entre los dos setabenses resultando vencedor José Luis que con ello accedía a la final. Daniel por su parte conseguía en trabajado bronce. En la final José Luis Llopis se enfrentó a David Ramal del C.B Ibi, el setabense apretó en el primer set pero cedió por un ajustado 21-19, en el segundo set David más cómodo con el set a favor se impuso por 21-11, quedando José Luis con la plata en esta ocasión.

En la categoría de mayores de 45 años donde compitió la pareja formada por José Luis Llopis y Maximino Hernández del CB Las Torres consiguiendo imponerse en todos sus encuentros para colgarse el oro. Destacar el partido frente a la pareja integrada por Jean Pierre Dizier y Richard Mcsorley que hizo que debieran emplearse a fondo para terminar imponiéndose por 21-19 y 24-22 tras 43 intensos minutos.

Próximas competiciones

El próximo fin de semana, concretamente del 4 al 5 de octubre, se celebra en la localidad catalana de Granollers un nuevo Máster Sub-15 y Sub-19, en el que participará el deportista del Club Bádminton Xàtiva, Arnau Ballester, en la categoría Sub-15 en la prueba de dobles mixtos, donde se ha clasificado su junto con su compañera Naia Romero del Club Bádminton Enguera. El Pabellón Municipal del Congost acogerá a un total de 189 deportistas que aplicaran a fondo a lo largo de este fin de semana en busca de unos valiosos puntos para el ranking nacional de cara a los próximos Campeonatos de España.

El próximo domingo 5 de octubre, los deportistas del CB Xàtiva de la categoría senior viajarán hasta la localidad alicantina de Villena donde participarán en Top TTR absoluto senior que allí se disputa, concretamente en el Pabellón Municipal de esta localidad. El Club Bádminton Xàtiva participará con un total de tres deportistas que se sumarán al del resto de clubes alcanzando un total de 74 jugadores.