El CAX Orientació se sitúa en puestos de ascenso a la 1ª División tras los éxitos cosechados en Teruel

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) ha regresado de tierras aragonesas situándose en puestos de promoción de ascenso a la 1ª División de la liga española LEOP. El club setabense se desplazaba el pasado fin de semana a Teruel para disputar el VI Trofeo Aragón de Orientación (TAO 2025) que coincidía con la séptima prueba de la Liga Española de Orientación a pie (LEOP). Esta prueba reunió además de 1.200 orientadores y estuvo organizada por el Club Ibón de Orientación.

Un atleta del CAX Orientació en la prueba disputada en Teruel. / CAX Orientació

La competición en Teruel comenzaba con la prueba de media distancia, en el mapa de las Arcillas. Un terreno caracterizado por su suelo arcilloso que daba lugar a un relieve con barrancos de grandes dimensiones. El sábado por la tarde, la carrera era en la modalidad sprint y transcurría en el centro de Teruel, con su arquitectura mudéjar como protagonista. El domingo llegaba la carrera de larga distancia en el paraje de Fuente Cerrada, un paraje que también presentaba barrancos profundos como consecuencia de la erosión del agua.

Atleta del CAX Orientació en el trofeo de Teruel. / CAX Orientació

A nivel individual, hay que destacar la 24ª posición de Paco Aragón en la categoría M-45, después de disputar las tres pruebas del TAO 2025. Pero, sobre todo, hay que destacar los buenos resultados del CAX Orientació que, con 15 participantes, conseguía sumar más de 925 puntos. Con la puntuación conseguida por el club setabense, el CAX Orientació escala una posición más en la clasificación general de 2ª división LEOP y se sitúa en la sexta plaza, en los puestos de promoción de ascenso con 5.104’18 puntos. El CAX Orientació continúa soñando con la posibilidad de subir a la 1ª División LEOP.

Corredor del CAX Orientació en la prueba de Teruel. / CAX Orientació

A la competición le restan tres pruebas para finalizar la temporada de orientación de la liga LEOP. El CAX intentará estar en estas tres pruebas, aunque suponen desplazamientos muy complicados. La primera de las tres pruebas pendientes se disputará el 11 y 12 de octubre, con el XVIII Trofeo Quijotes en Casa de Ves, Alcalá del Júcar y Villatoya (Albacete). La siguiente prueba será el 25 y 26 de octubre, con el Campeonato de España de Orientación (Sprint y Relevos Mixtos) en Frailes (Jaén). Y la liga LEOP se cerrará con el VIII Trofeo Extremadura de Orientación, que tendrá lugar el 6, 7 y 8 de diciembre en Torremocha, Malpartida y Albalá (Cáceres). Junto a ello, el CAX Orientació está finalizando la preparación del CAOS 2025 que se celebrará en Xàtiva.

Atleta del CAX Orientació en la carrera de Teruel. / CAX Orientació