Compromís denuncia el malestar de las familias por el Servicio de Ayuda a Domicilio en Ontinyent

Este jueves, el grupo municipal Compromís por Ontinyent ha vuelto a denunciar la situación de "incertidumbre y malestar" que sufren las familias de las personas usuarias del Servicio de Atención a domicilio (SAD) de Ontinyent.

La regidora y portavoz adjunta del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Ontinyent, M. Àngels Moreno, ha registrado un escrito con preguntas para conocer la situación actual en relación con la cobertura de plazas de auxiliar y la atención de los usuarios y usuarias a las tres zonas en que se divide la ciudad (San Rafel, Centro y Sant Josep). Asimismo, también se pregunta sobre la instalación en Ontinyent de la empresa que ya presta el servicio privatizado en Sant Josep, que proviene de Galicia. Moreno ha remarcado que el SAD es "un servicio muy sensible y merece una atención completa, sin imprevisibilidad ni incertidumbre constantes por parte de las familias atendidas y el personal trabajador".

En palabras de M. Àngels Moreno, “la Ayuda a domicilio de Ontinyent está provocando muchas quejas de las familias usuarias, y esto es muy preocupante. Hace cerca un año que denunciamos la situación, tanto por la necesidad de más coordinación y directriz política por parte de la Concejalía de Bienestar Social, como por la privatización del servicio por parte de Ens Uneix, con el apoyo del PP y Vox. Ahora la situación es la siguiente: la zona de Sant Josep se ha privatizado, mientras que San Rafel y la zona Centro no se han adjudicado a ninguna empresa, y continúan con una gestión municipal insuficientemente dotada. Además, se prevé que se adjudiquen pronto o tarde a una empresa, por lo tanto, acabarán privatizadas. El malestar no ha disminuido, tampoco en Sant Josep, hecho que demuestra que la privatización que defendía el gobierno de Jorge Rodríguez como garantía de eficacia choca con una realidad mucho más cruda en el día a día de las personas”.

“Hemos registrado un escrito preguntando diferentes cuestiones, puesto que el gobierno municipal no ha actualizado la información al respeto hasta ahora. Queremos saber con detalle si se han cubierto todas las plazas de auxiliar y qué previsión se había hecho para poder dotar todas estas plazas, tanto en la zona privatizada como las dos zonas que temporalmente continúan con gestión municipal. Así mismo, también queremos información detallada sobre si todas las personas usuarias tienen cubierta la atención, si se contemplan los horarios y particularidades de cada caso, y qué lista de espera existe actualmente. También preguntamos qué gestiones se han previsto de cara a la privatización de las zonas de San Rafel y el Centro. Por último, dado que la empresa que gestiona Sant Josep es de otra ciudad y comunidad autónoma, queremos saber si ha instalado algún espacio de coordinación en Ontinyent, y qué gestiones y formas de atención se prestarán desde este espacio”, ha explicado Moreno.

Una herramienta clave

La portavoz adjunta de Compromís ha subrayado que “el gobierno del señor Rodríguez parece que quiere vincular los problemas del servicio a la parte que todavía es de gestión pública, aludiendo a la dificultad para incorporar el personal necesario a las zonas de San Rafel y Centro. Desde Compromís por Ontinyent insistimos en que hay que mejorar la previsión, la coordinación y la directriz política, para ofrecer un servicio público de calidad, que ponga en el centro la atención de las personas usuarias y las garantías laborales del personal trabajador. Mientras el servicio continúe prestándose de forma mixta en Sant Rafel y el Centro, es la Concejalía quien tiene que redoblar los esfuerzos para garantizar la atención a todos los usuarios y usuarias. Hace meses que estas dos zonas no pueden funcionar con estabilidad, dadas las constantes prórrogas de los contratos del personal y la imprevisibilidad existente. Y en cuanto a Sant Josep, la privatización no se ha traducido tampoco en estabilidad, y son las familias quién lo denuncian”.

Moreno ha concluido apuntando que “el Servicio de Ayuda a domicilio es una herramienta clave para el bienestar diario de muchas personas dependientes y sus familias. Cada caso es particular, y necesita una atención integral, personalizada y de calidad. Consideramos que la mejor manera de hacerlo es con una gestión pública municipal. Lamentablemente, el gobierno de Nos Une ha optado por la privatización, aunque lo intenta esconder hablando de ‘gestión indirecta’, o aludiendo en las zonas que continúan con gestión municipal, a pesar de que el mismo gobierno aprobó que serán privatizadas pronto o tarde. La situación se ha visto empeorada en todas las zonas, y las familias merecen respuestas. Continuamos exigiendo un servicio municipal de calidad, centrado en las personas usuarias, y capaz de garantizar los derechos laborales del personal”.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, por su parte, defendió este martes, en respuesta a las críticas del PSPV, que en la zona de Sant Josep "todos los casos están atendidos". La edil indicó que la empresa adjudicataria de la SAD es la misma que presta el servicio en Gandia.