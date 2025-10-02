Detectan un torrente de líquido negro en el vertedero cerrado hace 30 años en Xàtiva

Ocurrió el domingo 21 de septiembre. Un grupo de ciclistas que se encontraba realizando una ruta por Xàtiva se topó con un torrente de color oscuro -y pequeños charcos de la misma sustancia- procedente de las instalaciones del antiguo vertedero «la Teixonera», clausurado hace 30 años en Xàtiva.

Los deportistas denunciaron la situación a este diario. Las imágenes que acompañan este reportaje -captadas en una visita a los alrededores de los antiguos depósitos realizadas días después- confirman que en ese momento aún permanecían residuos en la zona, aunque su presencia era menor. Los vertidos de líquido de color oscuro procedían del interior del antiguo vertedero, donde se enterraron antiguos residuos hace años. Era como un torrente de color negro que corría despacio y no producía olor alguno. Las últimas lluvias seguramente hayan difuminado cualquier rastro del mismo, ya que el camino no está asfaltado y se encontrará embarrado.

Los terrenos actualmente están vallados y no registran actividad alguna. O no deberían registrarla. Junto al camino de acceso aún permanece un antiguo inmueble con varias estancias, con el letrero «Vertedero Controlado de S. U» en la fachada, donde están las viejas instalaciones para el pesaje.

En la actualidad registra algún signo de estar ocupado. Así, un vistazo desde el exterior permite atisbar ropa y residuos repartidos por el suelo junto a algunos muebles en una de las habitaciones, dando a entender que sí ha estado ocupada. En otra, usada a modo de garaje, se encontraba una motocicleta de pequeña cilindrada. No había moradores en su interior en el momento de la visita.

Tampoco se notaba actividad en la zona, solamente el eco de una motosierra utilizada por un operario en un campo cercano. Junto al antiguo vertedero -en el cauce opuesto del camino- se encuentran las instalaciones de la finca ecuestre «el Saladrar» de Xàtiva. Consultados por este diario, los responsables del centro hípico explicaron que no suelen notar malos olores o vertidos importantes procedentes del vertedero.

A su vez, desde el Ayuntamiento de Xàtiva notificaron a este periódico que no hay constancia de «denuncias o avisos por presencias de vertidos o sustancias contaminantes en ‘la Teixonera’ durante los últimos cuatro años».

Investigación de 2017

Cabe remontarse ocho años atrás -septiembre de 2017- para encontrar el último antecedente de vertidos detectados en la zona. El juzgado de instrucción número 3 de Xàtiva abrió una investigación por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente como consecuencia de un supuesto vertido ilegal de líquidos contaminantes al barranco del Saladar detectado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) procedente del vertedero de La Teixonera. La causa partió de una denuncia de la Fiscalía a raíz de la inspección de los agentes de la Guardia Civil. El vertedero continuaba en proceso de ser sellado entonces.

La actividad del vertedero «la Teixonera» causó un profundo rechazo vecinal entre los residentes de la Llosa de Ranes y Xàtiva en la década de los años 90 del pasado siglo XX. Se coordinaron populosas manifestaciones y protestas para parar los camiones -con acampada incluida- en las inmediaciones del citado vertedero.