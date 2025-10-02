Dimite la concejal del PP de Ontinyent que criticó la falta de fondos del Consell para Servicios Sociales

La concejal del Partido Popular de Ontinyent, Carmen Cambra, ha presentado su renuncia al acta de concejal. Fue número dos de la candidatura encabezada por Rafa Soriano en las elecciones municipales de 2023. Cambra ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que ha tomado la decisión "por motivos personales, después de mucho meditarlo".

En mayo de 2025 cargó contra la falta de fondos del Consell para Servicios Sociales, declarando "debemos actuar con responsabilidad y poner sobre la mesa algunas carencias presupuestarias que no podemos ignorar. La aportación de la Generalitat se mantiene congelada 4 años, no hay ajuste por la inflación ni por los incrementos salariales del personal público y eso se traslada en más carga económica para el ayuntamiento".

Consultada al respecto por este diario, ha comentado que aquellas declaraciones no han tenido nada que ver en su decisión: "No ha sido por discrepancias. Mi grupo municipal me ha apoyado muchas veces en mi forma de pensar, sobre todo en mis decisiones. Siempre he sido muy clara en el tema de los Servicios Sociales".

"Siempre lo he dicho: para ser un buen político hay que ser justos y claro. Si crees que algo no está bien lo tienes que decir. Creo que la política ha de ser real y efectiva. A quién le guste bien y a quién no, también. Nadie del partido me dijo nada después de aquellas declaraciones" ha enfatizado, resaltado que es una decisión adoptada por "motivos personales".

Cambra también se ausentó en un pleno durante una votación sobre la masacre acaecida en Palestina: "Me fui porque tampoco quería salir de nuevo en la foto. Mis compañeros iban a votar abstención y yo fue muy clara, considero que se está cometiendo un genocidio. En el partido sabían, ya que iba a renunciar al acta de concejal. Fue una decisión mía. No quería otra foto, no quería que se relacionara con la renuncia que presento ahora". "Quiero dejar claro de nuevo que seguiré apoyando y trabajando para el partido", expuso.

A su vez, en un comunicado oficial lanzado por el PP de Ontinyent, Cambra expone que "no ha sido nada fácil, porque ser concejal del Ayuntamiento de Ontinyent es todo un orgullo y un honor, pero por motivos personales me está resultando muy difícil atender como me gustaría las obligaciones que comporta este cargo. Integradora Social de profesión, se ha caracterizado durante este tiempo por su sensibilidad hacia las cuestiones sociales, impulsando diferentes iniciativas en el Pleno municipal. Entre ellas, destacan la petición de ubicar una Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) en Ontinyent, la apertura de los servicios de la UCA (Unidad de Conductas Adictivas) y la USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente), así como la instalación de baños inclusivos durante los actos de gran afluencia para garantizar la atención a todas las personas.

La concejal Carmen Cambra, en el centro, junto a sus compañeros del PP de Ontinyent. / Levante-EMV

“Estoy satisfecha con el granito de arena que he podido aportar durante mi paso por el Ayuntamiento. Quedan muchas cosas pendientes, dependientes del gobierno municipal y otros órganos competentes en dicha materia, que espero que se atiendan. Como siempre he dicho, los servicios sociales son esenciales para que nuestra sociedad sea más inclusiva, participativa, donde todo el mundo tiene su sitio y por ello se requieren más recursos, porque atender las necesidades en todos los ámbitos de las personas es prioritario para que crezcamos como una sociedad plural, solidaria e igualitaria”, ha afirmado Cambra.

Con su renuncia, cederá el testigo a la siguiente miembro de la lista del Partido Popular en las elecciones de 2023, Cristina García Retamero, afiliada de la formación que asumirá el cargo de concejal por primera vez.

Desde el Partido Popular de Ontinyent han querido destacar la labor de Cambra: "No podemos estar más satisfechos con todo el trabajo que ha realizado nuestra compañera Carmen durante el tiempo que ha estado en el Ayuntamiento. Nos entristece su decisión, aunque la comprendemos, porque ha sido una parte fundamental del equipo y lo seguirá siendo, ahora desde otra posición", han señalado fuentes de la formación.

La renuncia será formalizada en el próximo Pleno ordinario del mes de octubre, por lo que Carmen Cambra continuará asistiendo a los actos oficiales previstos, incluido el del 9 d'Octubre, y participará todavía como miembro del Grupo Municipal Popular hasta ese momento. Posteriormente, el Ayuntamiento notificará la vacante a la Junta Electoral de Zona de Ontinyent, que expedirá la credencial a la nueva edil para su toma de posesión.