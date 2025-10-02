La empresa de la basura de la Vall recurre la suspensión de licencias en l'Olleria

La empresa encargada de la recogida de la basura de la Vall d’Albaida, Reciclados Integrales SA (Recisa), ha recurrido la suspensión del otorgamiento de licencias en suelo no urbanizable de l’Olleria, una suspensión acordada por el pleno municipal el 24 de enero de 2025.

La concesionaria está pendiente de regularizar un inmueble construido irregularmente en suelo rústico de l’Olleria a través de una licencia urbanística que ampare dicha construcción, y la suspensión de la concesión de estos permisos paralizaría dicho procedimiento. El Ayuntamiento de l’Olleria ha desestimado el recurso presentado por la mercantil contra el acuerdo plenario que suspende el otorgamiento de licencias, un acuerdo que, según señala, “se ajusta plenamente a la legalidad”.

La empresa acudió al Síndic de Greuges para pedir su intermediación al considerar que la decisión del ayuntamiento podía vulnerar sus derechos. El 25 de junio, el Síndic, Ángel Luna, admitió a trámite la queja de Recisa y pidió un informe al consistorio sobre este asunto. El consistorio presentó el documento el pasado 19 de septiembre, fuera del plazo concedido por el Síndic, exponiendo la desestimación.

En el informe, el ayuntamiento detallaba que la empresa recurrió el acuerdo del pleno municipal con un escrito presentado en el consistorio el pasado mes de mayo. La mercantil exponía que el acuerdo de la suspensión de licencias podría “estar incurso en causa de nulidad de pleno derecho” y señalaba que la cancelación de licencias le ocasionaba “perjuicios de imposible o difícil reparación”. La empresa solicitaba también al ayuntamiento la “revisión de oficio” de otro acuerdo del pleno, del 30 de marzo de 2022, en el que el consistorio declaraba la situación individualizada de minimización de impacto territorial respecto de un inmueble situado en unas parcelas del catastro de rústica de l’Olleria, en las que se ubica una vivienda unifamiliar y edificios auxiliares propiedad de la mercantil, y sobre las que pesaba un requerimiento de regularización. Los servicios técnicos municipales establecieron las condiciones edificatorias a las que se tenía que ajustar la posterior licencia de legalización de la construcción.

Decisión apoyada en el Consell Jurídic

El ayuntamiento solicitó el dictamen perceptivo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y, tras recibirlo y con la resolución de la Assessoria Jurídica Municipal, desestimó la solicitud de la empresa de basuras. El consistorio rechazó también revisar el acuerdo plenario que declaraba la situación individualizada de minimización de impacto territorial del inmueble construido en suelo rústico, señalando que el acuerdo del ayuntamiento “se ajusta plenamente a la legalidad”. La resolución municipal que desestimaba la petición de Recisa fue notificada a la empresa el pasado mes de julio, según expone el informe del consistorio presentado al Síndic de Greuges.

En el mismo informe, el Ayuntamiento de l’Olleria también justificaba la respuesta fuera del plazo señalando que en los datos del registro de entrada del consistorio “no consta ningún otro requerimiento efectuado por el Síndic de Greuges en relación con esta queja, por lo que no se contestó con anterioridad, en particular el requerimiento al que se hace referencia enviado con fecha del 25 de junio de 2025”.

El Síndic aclara que la notificación de la resolución de inicio de investigación de fecha de 25 de junio dirigida al Ayuntamiento de l’Olleria “fue verificada a través del registro ORVE” y señalan que la notificación “se practicó el 2 de julio de 2025”. Insiste en que el plazo de un mes concedido transcurrió “sin que se hubiera recibido el informe solicitado”, por lo que el Síndic afea ese retraso consistorio, si bien el órgano ha cerrado el expediente de la queja de Recisa tras el informe aportado por el Ayuntamiento de l'Olleria.