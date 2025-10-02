Ir o no ir, una cuestión importante

A la gente que ya está decidida a asistir a la manifestación del viernes 3 en Xàtiva para condenar el genocidio cometido contra los palestinos, se les podría decir unas cuantas cosas que quizás ya saben. Por ejemplo, que no le están haciendo un favor a nadie, sino a ellos mismos. Porque de pocas cosas puede una persona sentirse más orgullosa que de ser capaz de sentir solidaridad con quien las está pasando realmente mal, superando tanto discurso de odio que saca lo peor de cada persona y neutraliza todo aquello que nos hace humanos, capaces de convivir en paz y con libertad. Y si además de sentir vergüenza y deseo de justicia, la persona es capaz de dar un paso más y actuar de forma coherente, es posible creer en el futuro de la humanidad, lo cual cada vez se está poniendo más difícil. No hace falta más que levantarse a las 19 horas de la terraza en donde se está tomando cómodamente la cervecita vespertina, para ir a la plaza de la Bassa a hacer bulto, colaborando así a que la manifestación sea masiva. Porque masiva ha de ser la condena a una actuación, la del Gobierno de Israel, que saltándose todas las líneas rojas escritas y no escritas, está cometiendo atrocidades brutales contra una población indefensa a punto de ser exterminada en su totalidad.

Para la gente que no va a ir a la manifestación porque le inquieta que no se condene a Hamás, la organización terrorista responsable de atentados y secuestros, hay una buena noticia. Las víctimas inocentes de Hamás también merecen solidaridad y su asesinato tampoco es motivo de satisfacción para las personas que asistirán a la manifestación del viernes.

Hay otra gente que reclama que se luche por sus problemas diarios y cotidianos, sin duda graves y necesitados de respuesta, en lugar de protestar por un conflicto que consideran lejano y ajeno a su existencia. Eso que llaman geopolítica se la trae al pairo, que bastantes problemas tienen ya. Para ellos, también hay buenas noticias. Porque si su causa es justa y en el futuro salen a la calle a defenderla, pueden contar con la asistencia de mucha gente que confía en el valor de la lucha colectiva y posee un deseo de justicia inagotable. Suficiente para luchar por la causa palestina y también por los conflictos del día a día de la ciudadanía setabense. Lo que haga falta. De paso, habría que señalar que existe el cruel pero efectivo consuelo de constatar que sus problemas son infinitamente más llevaderos que sufrir el ataque de drones asesinos o tener que elegir a cuál de tus hijos das de comer porque para todos no tienes.

También hay gente desconfiada que se niega a dar veracidad a acciones tan feroces presenciadas casi en directo. Ojalá fueran mentiras. Pero no lo son. Y es fácil dejarse convencer por mensajes que minimizan las dimensiones de la tragedia, que relativizan el daño causado, que establecen comparaciones como siempre odiosas. Pero esto no va de derechas o de izquierdas, ni de religiones o posición social. Esto va de humanidad, de sentido de la justicia, de rechazar la violencia como forma de resolver los conflictos. Aquí se trata de denunciar la muerte de inocentes e impedir la impunidad de los responsables.

Ir o no ir. Defender que todas las vidas tienen el mismo valor o autoconvencerse de la inutilidad del esfuerzo. Negar la realidad alimentando recelos y desconfianzas o sentirse en paz con uno mismo defendiendo con coraje aquello en lo que se cree. Esa es la cuestión.