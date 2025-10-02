Ontinyent contrata las obras del CEIP Vicent Gironés por 2,5 millones

Ontinyent ha contratado ya las obras de reforma y ampliación del CEIP Vicent Gironés dentro del Pla Edificnat que financia la Generalitat y ejecuta el consistorio ontinyentí.

Una actuación inicialmente presupuestada en torno a los 2,8 millones de euros que llevará a cabo la empresa valenciana Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios, S.A., cuya oferta rebaja el coste hasta los 2,55 millones. Los trabajos comenzarán previsiblemente durante este mes de octubre, divididos en dos fases entre las zonas de educación infantil y primaria.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destaca que la del CEIP Vicent Gironés “es una obra necesaria que hemos podido sacar adelante después de finalizar con éxito la obra del CEIP Martínez Valls. Gracias al programa Edificant van a hacerse realidad estas obras, que deberían de haberse realizado hace muchos años, y que ahora con los fondos de la Generalitat y la gestión del Ayuntamiento van a ser finalmente una realidad, al igual que otras importantes actuaciones que se han ejecutado en el CEIP Bonavista y el CEIP Martínez Valls,o las que están en ejecución en la IES La Estación.

El Grupo Tecmo cuenta una sólida trayectoria en el sector de la construcción e instalaciones, especializándose en el diseño, ejecución y mantenimiento de proyectos integrales, con una actividad que alcanza desde obras de rehabilitación y reforma hasta la instalación de sistemas de climatización, electricidad y energías renovables. Durante los últimos años, ha colaborado estrechamente con administraciones públicas, universidades y entidades privadas. Entre las obras más destacadas en otros centros educativos se encuentran la rehabilitación del edificio de educación infantil y primaria CEIPSO Juan Ramón Jiménez de Becerril de la Sierra; la electrificación de aulas en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València; o el servicio de mantenimiento de instalaciones de climatización, ACS, gases y aljibes en todos los edificios de la Universidad de Alcalá de Henares.

Mejora integral

Desde la empresa adjudicataria explican que se ampliará el aulario de infantil y en el edificio de Primaria se harán mejoras al revestimiento térmico, carpintería exterior, accesibilidad, climatización, o reparación de pilares y goteras, nuevos lavabos y otras mejoras en los accesos. En total, una intervención con un plazo de ejecución estimado de 12 meses, en un centro que cuenta con más de 40 años de antigüedad y donde se había actuado parcialmente en 2018 con el cambio del sistema eléctrico y la nueva cubierta, y que desde entonces no había sido objeto de mejoras destacables, según recuerda el regidor Óscar Borrell,

La directora del centro, Vanessa Esparza, ha mostrado “la alegría y satisfacción” de toda la comunidad educativa “por el inicio de unas obras que por fin van a adaptar el centro a las necesidades educativas y evolutivas del alumnado. Con estas instalaciones, por fin podremos adaptar la formación en el siglo XXI y avanzar en la apuesta por las pedagogías activas que potencian la autonomía y la toma de decisiones del alumnado”, mantiene. La directora también agradece a las familias de los y las alumnas su comprensión con las molestias que suben ocasionar las obras, y con el hecho que las clases se tengan que impartir en el aulario prefabricado.