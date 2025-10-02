El pregón marca el inicio de las fiestas del barrio de Sant Josep en Xàtiva

El Gran Pregó a las 23 horas marca este viernes 3 de octubre la apertura de las fiestas de las calles Sant Josep, Carneros y adyacentes de Xàtiva. En la cita inaugural participarán todos los festeros y festeras del barrio, acompañados de una extraordinaria lluvia de serpentina y confeti y de una banda de música que estimulará el gran ambiente festivo del momento. Seguidamente, a las 24 horas, la orquesta Animaciones Esteban amenizará los últimos bailes de la noche.

El sábado, las fiestas se reanudarán con una "despertà" a las 8 horas, seguida de un almuerzo de sobaquillo. A las 11.30 horas tendrá lugar una recogida de residuos por el camino de subida a la ermita de Sant Josep, antes del pasacalles de las 13.30 horas. Media hora después tendrá lugar a las 14 horas una comida de hermandad. Ya por la tarde se sucederán los juegos infantiles y de mesa, mientras que por la noche será el turno de la Gran Dansà popular.

De nuevo, una orquesta pondrá la nota musical a la noche, que continuará a las 3 horas con las tradicionales albades, con la participación de 'cantaors' setabenses como Pili Cuenca o Manu Chàfer.

El domingo 5 de octubre habrá "despertà", almuerzo de sobaquillo, el traslado de la imagen desde la casa de la clavariesa hasta el lugar donde se celebrará la misa de campaña y una procesión. Por la tarde se efectuará la típica "folia popular" amenizada por los festeros, tratada con mucho humor, con melodías repetitivas y bailes. Los vecinos y vecinas se engalanan de vestimentas poco rudimentarias.

Las actividades se sucederán entre el 6 y el 9 de octubre, con comidas, juegos de mesa, pasacalles, tracas o una gran raspallà, entre otras.