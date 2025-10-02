Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pregón marca el inicio de las fiestas del barrio de Sant Josep en Xàtiva

Los festeros programan una batería de actividades entre hoy el 9 de octubre, entre las que destaca la peculiar 'folia popular' o las tradicionales albades

Fiestas en la calle Sant Josep de Xàtiva, en una imagen de 2012.

Fiestas en la calle Sant Josep de Xàtiva, en una imagen de 2012. / Perales Iborra

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El Gran Pregó a las 23 horas marca este viernes 3 de octubre la apertura de las fiestas de las calles Sant Josep, Carneros y adyacentes de Xàtiva. En la cita inaugural participarán todos los festeros y festeras del barrio, acompañados de una extraordinaria lluvia de serpentina y confeti y de una banda de música que estimulará el gran ambiente festivo del momento. Seguidamente, a las 24 horas, la orquesta Animaciones Esteban amenizará los últimos bailes de la noche.

El sábado, las fiestas se reanudarán con una "despertà" a las 8 horas, seguida de un almuerzo de sobaquillo. A las 11.30 horas tendrá lugar una recogida de residuos por el camino de subida a la ermita de Sant Josep, antes del pasacalles de las 13.30 horas. Media hora después tendrá lugar a las 14 horas una comida de hermandad. Ya por la tarde se sucederán los juegos infantiles y de mesa, mientras que por la noche será el turno de la Gran Dansà popular.

De nuevo, una orquesta pondrá la nota musical a la noche, que continuará a las 3 horas con las tradicionales albades, con la participación de 'cantaors' setabenses como Pili Cuenca o Manu Chàfer.

El domingo 5 de octubre habrá "despertà", almuerzo de sobaquillo, el traslado de la imagen desde la casa de la clavariesa hasta el lugar donde se celebrará la misa de campaña y una procesión. Por la tarde se efectuará la típica "folia popular" amenizada por los festeros, tratada con mucho humor, con melodías repetitivas y bailes. Los vecinos y vecinas se engalanan de vestimentas poco rudimentarias.

Las actividades se sucederán entre el 6 y el 9 de octubre, con comidas, juegos de mesa, pasacalles, tracas o una gran raspallà, entre otras.

