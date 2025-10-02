Roger Cerdà: "Hay ámbitos criminales que empeoran y preocupan a los ciudadanos, debemos redoblar esfuerzos"

La Casa de la Cultura de Xàtiva ha acogido hoy la celebración del día de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional. La cita ha contado con una notable representación de portavoces políticos y cargos de los diferentes cuerpos de seguridad que velan por la paz en la capital de la Costera.

El alcalde Roger Cerdà ha participado en la cita. En declaraciones posteriores al acto, ha aplaudido el trabajo de los cuerpos de seguridad, a los que pidió redoblar esfuerzos: «Hay ámbitos criminales que empeoran según los últimos datos oficiales. Es algo que preocupa a los ciudadanos. Hay que responder con determinación».

Cerdà también ha explicado que «el trabajo de los cuerpos de seguridad es una parte fundamental del día a día, permite garantizar la convivencia democrática. Hay que reforzar la colaboración. En Xàtiva contamos con la Junta Local de Seguridad, que es un ejemplo de que la unión nos hace ser más eficaces. Muchas veces hacéis un trabajo invisible, pero está ahí».

Alejandro Cantador, actual jefe en funciones de la Policía Nacional en Xàtiva, ha atendido a Levante-EMV y ha afirmado que «Xàtiva es una ciudad segura, lo lleva siendo muchos años. Yo llevo trece años aquí y los índices de delincuencia han sido similares, con pocas oscilaciones. Y este año tampoco las habrá. Nosotros trabajamos para mejorar, identificamos los ámbitos en los que actuar. Y lo hacemos».

«Hoy es un día de celebración para nosotros. Agradecemos la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento. También con la Policía Local y la Guardia Civil, juntos somos más fuertes. Nuestro objetivo es seguir manteniendo a Xàtiva como una de las ciudades más seguras de la provincia. No voy a hablar sobre números y cifras. Nosotros aumentamos la presencia policial cuando hay una incidencia mayor en un lugar que en otro. Si identificamos una tipología delictiva que se repite, reforzamos la presencia de agentes. Realizamos más investigaciones y trabajamos por erradicar los delitos. En eso estamos. Hacemos un buen trabajo, estoy muy contento con la plantilla de la Policía Nacional», ha comentado Cantador.

Todas las fotos de la celebración de los Santos Àngeles Custodios en Xàtiva / Perales Iborra

Condecoraciones

Durante la cita también se repartieron diferentes condecoraciones. Los agentes Francisco J. Rodrigo, Rafael Huerta y Vicente Joaquín Chambó recibieron la cruz con distintivo blanco de la Policía Nacional. A su vez, Antonio Sarrión -presidente del Motoclub Xàtiva-, Rafa Valor -intendente de la Policía Local de Xàtiva- y el teniente de la Guardia Civil en el destacamiento de Canals Sergio García recibieron una placa conmemorativa por su colaboración con la Policía Nacional. La cita contó con momentos emotivos, como el recordatorio a los agentes que pierden su vida en acto de servicio.

Acto en Ontinyent

Por otra parte, la Policía Nacional de Ontinyent también ha celebrado hoy la festividad de su patrón, los Ángeles Custodios.

Después de la tradicional misa, que ha tenido lugar a la Iglesia de Santa María, destacados cargos de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil participaron junto a la corporación municipal en un acto en el Palau de La Vila.

En la cita se procedió a la entrega de los varios galardones y reconocimientos. El regidor Àlex Borrell recibía el galardón en nombre del Ayuntamiento y agradecía en su intervención «el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad de la ciudadanía».