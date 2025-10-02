Los socialistas de Xàtiva reclaman a la Generalitat la aplicación inmediata de la Ley estatal de Vivienda

El Grupo Municipal Socialista de Xàtiva presentará una moción conjunta con el Grupo Municipal Xàtiva Unida para reclamar al Consell la aplicación inmediata de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno de España.

Los socialistas exponenque "la moción señala que en el II Pla Jove del Ayuntamiento de Xàtiva, en el año 2023, se realizó un estudio sociológico que destacaba que casi la mitad de las personas jóvenes de entre 23 y 30 años vivían todavía en el domicilio familiar. Sin embargo, más del 90% manifestaba su voluntad de emanciparse y cambiar de residencia. Los principales motivos para no hacerlo eran la falta de un trabajo estable y el elevado precio de la vivienda. Aunque las cifras actuales indican una reducción del paro y una mejora de las condiciones laborales tras las leyes laborales impulsadas a nivel nacional, resulta evidente que el problema radica, por un lado, en el coste de la vivienda y, por otro, en la necesidad de disponer de ahorros suficientes para afrontar la entrada de una hipoteca".

La concejala Lena Baraza, ha destacado que “el Gobierno progresista de España ya ha hecho su trabajo y ha aprobado una norma pionera para regular los precios y proteger a las personas inquilinas. Ahora es responsabilidad de la Generalitat aplicarla y poner fin al actual bloqueo que sufren miles de familias”.

A su vez, desde el PSPV apuntan que "la moción pone de manifiesto la situación crítica del mercado inmobiliario en Xàtiva y en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del segundo trimestre de 2025, el valor tasado de la compra de vivienda en la ciudad ha superado por primera vez desde 2012 los 1.000 €/m², situándose en 1.015,8 €/m²".

"Esto representa un incremento del 37% en la última década, y de más de un 10% sólo en el último año. Sin embargo, la Generalitat Valenciana está retrasando su aplicación efectiva, dejando en papel mojado medidas que son urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. La ausencia de declaraciones de zonas tensionadas, la falta de un registro actualizado de grandes tenedores y la insuficiente apuesta por incrementar el parque público de vivienda están perjudicando directamente a las personas que más lo necesitan", prosiguen las mismas fuentes.

“Con estos precios, muchas familias y especialmente la juventud tienen prácticamente imposible emanciparse”, ha remarcado Baraza. Los socialistas denuncian que "la inacción de la Generalitat está dejando sin efecto medidas fundamentales que la ley estatal pone a disposición de las comunidades autónomas, como la declaración de zonas tensionadas, la creación y mantenimiento del registro de grandes tenedores y el refuerzo del parque público de vivienda".

La concejala Lena Baraza ha señalado que “la Generalitat tiene las herramientas legales y las competencias para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cada día que pasa sin aplicar la ley es un día más de sufrimiento para las personas inquilinas que tienen que destinar más del 40% de sus ingresos a pagar la casa”.

Por otra parte, las mismas fuentes detallan quen "la moción conjunta propone cuatro acuerdos principales: exigir al Consell la aplicación inmediata de todas las medidas contempladas en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, reclamar la declaración urgente de zonas tensionadas en aquellos municipios donde el aumento de los alquileres expulsa a los vecinos y vecinas de sus barrios, instar la puesta en marcha del registro de grandes tenedores y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales, y trasladar el acuerdo al presidente de la Generalitat, a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes".

El Grupo Municipal Socialista considera que "el Ayuntamiento de Xàtiva debe jugar un papel activo en la defensa de los derechos de la ciudadanía y alzar la voz ante el Consell por responsabilidad y por justicia social". "La ciudadanía no puede esperar más. La Generalitat debe actuar ya", ha concluido Lena Baraza.