La venta de viviendas coge fuerza en Ontinyent y bate la mayor marca en 18 años en Xàtiva

El segundo semestre de 2025 ha dejado un nuevo incremento anual en la cifra de compraventa de viviendas, superior a la media autonómica, en el conjunto de las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. El mercado inmobiliario cogió fuerza en Ontinyent antes del verano después de un tímido inicio de año y de cerrar 2024 con un descenso de las operaciones que contradecía la tendencia generalizada.

Entre abril y mayo, en la cabecera de la Vall d'Albaida se contabilizaron un total de 182 transacciones de inmuebles residenciales, un 25% más que en el mismo trimestre del año anterior y la cifra más alta que se registra en la ciudad en cuatro años. Solo tres ciudades de más de 20.000 habitante de la provincia de Valencia han experimentado crecimientos superiores en el mismo indicador. En toda la Comunitat Valenciana, la venta de viviendas apenas ha subido un 3% en el último trimestre. Entre enero y marzo, el incremento de las compraventas inmobiliarias en Ontinyent fue de apenas el 6,6%, mientras que 2024 terminó en negativo, con una caída del 7,8%.

En Xàtiva, en cambio, el mercado de la vivienda se moderó en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento anual del 7,5% en el número de operaciones formalizadas, después de un comienzo de año explosivo, en el que las transacciones se dispararon un 29,3% respecto al primer trimestre de 2024. En cualquier caso, los 171 inmuebles residenciales escriturados en la capital de la Costera entre abril y junio representan la cifra más alta en esta ciudad desde el segundo trimestre de 2007, cuando la gran burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar.

Y eso que la venta de viviendas de obra nueva se estancó en este periodo en ambas capitales comarcales, que solo contabilizaron 1 transacción de este tipo.

Los 61 municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida anotan un total de 829 operaciones de compraventa de viviendas (el 99% de ellas de segunda mano) en el segundo trimestre del año, según la última estadística publicada esta semana por el Ministerio de Vivienda. La cifra es un 20,7% más elevada que en el mismo periodo de 2007 y habría que remontarse a 18 años atrás para encontrar un registro superior.

El número de transacciones creció en 41 localidades de las tres comarcas respecto al segundo trimestre de 2024, mientras que bajó en 15 y se mantuvo inalterable en cinco (Benissuera, Bicorp, Guadassèquies, Ràfol de Salem y Sempere). Los descensos se registraron en Canals (con una bajada del 11% en las operaciones inmobiliarias), Enguera, (-18,75%), Aielo de Malferit (-35%), Navarrés (-37,5%), Benicolet (-33%), Bolbaite (-83%), la Llosa de Ranes (-16,7%), Montesa (-33%), l’Olleria (-2%), El Palomar (-33%), la Pobla del Duc (-83%), Vallés (-33%), La Granja de la Costera (-50%), Montitxelvo (-100%) y Rotglà (-50%).

Falta de vivienda nueva

En el reverso de la moneda, los mayores incrementos anuales se contabilizaron en Vallada (de 3 compraventas en el segundo trimestre de 2024 a 16 en el mismo periodo de 2025), l'Alcúdia de Crespins (de 19 a 42), Anna (de 6 a 9), Bocairent (de 14 a 25), Castelló de Rugat(de 2 a 8), Cerdà (de 2 a 4), el Genovés (de 7 a 12), Llutxent (de 2 a 7), Moixent (de 9 a 14) o Quatretonda (de 3 a 9).

Pese a todo, la venta de viviendas de nueva construcción continúa sin despegar en el territorio: entre abril y junio solo se cerraron 14 operaciones vinculadas a este tipo de inmuebles residenciales, una menos que en el segundo trimestre de 2024. Estas transacciones se formalizaron en Anna (3), Moixent (3), l’Alcúdia de Crespins (1), Benigànim (1), l’Olleria (2), Ontinyent (1), El Palomar (1), Quatretonda (1) y Xàtiva (1).

En Ontinyent, fuentes del sector inmobiliario ya venían observando desde hace meses un incremento notable de la compraventa de viviendas en la línea de lo que ocurre en el resto de España, estimulado por la bajada de tipos de interés y otras variables favorables. En ese sentido, el gerente de Albiñana Soluciones Inmobiliarias, Carlos Albiñana, advertía recientemente de la falta vivienda nueva para atender la demanda existente, una circunstancia que atribuía a cuestiones como el incremento de los costes de la construcción o a la avalancha de actuaciones que se están desplegando en la zona afectada por la dana del 29 de octubre.